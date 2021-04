Les BRITS devraient se prélasser dans une mini-vague de chaleur la semaine prochaine, après un week-end frais avec des averses hivernales, du grésil et de la neige.

Les amateurs de pub pourront profiter du soleil dans les jardins en plein air du Royaume-Uni lundi après quatre mois de restrictions de Covid.

☀️ Lisez notre blog en direct sur la météo au Royaume-Uni pour les toutes dernières nouvelles et prévisions...

Les Britanniques pourraient se prélasser à des sommets de 16 ° C d’ici jeudi

Il y aura une mini-canicule après un week-end froid Crédit: LNP

La neige tombe abondamment dans le nord-ouest alors que les joggeurs et les canoéistes descendent le canal de Bridgewater Crédits: Zenpix

Lundi, les températures atteindront entre 5 ° C et 10 ° C, atteignant un maximum de 12 ° C dans certaines régions du Royaume-Uni.

Bien qu’il fasse encore frais et frais, la journée sera probablement claire et sèche car l’hospitalité en plein air, les coiffeurs et les magasins ouvriront pour la première fois en quatre mois.

Le 12 avril sera moins froid que le week-end – mais à Londres et dans le sud, il fera d’abord nuageux et humide.

Ce week-end verra des averses hivernales de pluie, de grésil et de neige dans le centre et le nord de la Grande-Bretagne.

Des plaques de gel et de glace se développeront, ainsi que des pluies éparses sur le sud-est.

Mercredi, la majeure partie du pays connaîtra des températures supérieures à 10 ° C, Londres atteignant 14 ° C.

Les régions du nord ne seront pas loin derrière, Aberdeen s’attendant à atteindre 11 ° C mardi.

Les Britanniques peuvent profiter des températures à deux chiffres – tout en ayant des soirées glaciales et froides.

Et le mercure devrait alors monter en flèche à 16 ° C jeudi.

Et il se tiendra à 16 ° C jusqu’au 19 avril.

L’ensoleillement survient après la dernière explosion de l’hiver qui a apporté des températures plongeantes et encore plus de neige au début d’avril, après la journée de mars la plus chaude depuis 50 ans.

Il s’agit de boutiques non essentielles, de coiffeurs et de parcs à thème, ainsi que de restaurants avec un espace extérieur, rouvrir en Angleterre lundi.

Mais une faille légale signifie que même les pubs sans jardins peuvent ouvrir leurs portes aux clients la semaine prochaine.

C’est parce que les boissons alcoolisées peuvent servir de l’alcool dans n’importe quel espace extérieur, comme un parking.

Les pubs, les bars, les restaurants et les cafés peuvent utiliser n’importe quel espace extérieur à leur disposition comme espace de restauration de fortune – une initiative lancée pour la première fois en juin dernier.

DES JOURS PLUS BRILLANTS À VENIR

Et les clients n’auront pas besoin de commander un repas copieux avec des boissons alcoolisées – mais les parieurs doivent commander, manger et boire assis.

La porte-parole du Met Office, Nicola Maxey, a déclaré que lundi prochain sera « une journée froide avec un temps clair pour la plupart », avec des températures moyennes au Royaume-Uni comprises entre 5 ° C et 10 ° C.

Mais les régions du sud et Londres pourraient voir les températures atteindre 12 ° C.

Et cela ne fera que s’améliorer à partir de là au fur et à mesure que la semaine avance, le mercure atteignant bientôt le milieu de l’adolescence.

Elle a déclaré: «Au moment où nous arriverons au lundi 12 avril, il semble certainement beau, sec et froid dans le sud.

«Plus vous vous dirigez vers le nord, plus il fait froid et il y a un risque de pluies pluvieuses pour le côté ouest de l’Écosse et pour Cumbria.

«Il est possible qu’une partie de cette pluie tombe sous forme de neige sur les hauteurs de l’Écosse.

« Il y a aussi un risque de gel le lundi et le mardi matin, après les nuits froides, avec la plupart des endroits susceptibles de voir des températures juste au-dessus du point de congélation. »

Son collègue, le météorologue Dean Hall, a conseillé aux lecteurs de Sun de prendre un manteau lundi – mais a déclaré que ce serait agréable au soleil, avec des sommets allant jusqu’à 11 ° C dans le sud.

Pendant ce temps, une pression plus élevée pourrait apporter « de belles journées sèches » au fil de la semaine, a-t-il déclaré.

Ceux qui décident de sortir pour une pinte avec des copains n’auront pas à compter sur de l’argent liquide lorsqu’ils partiront.

Les parieurs pourront utiliser leurs cartes à l’intérieur, il a été confirmé, après confusion lorsque les conseils officiels ont déclaré que les clients de l’hospitalité «doivent» payer à leur table extérieure.

Les patrons de l’industrie se sont plaints du fait que la médiocrité du haut débit en milieu rural et du signal mobile signifie que les machines à cartes ne peuvent pas être utilisées dans les jardins de pubs – généralement dans des régions éloignées comme le Devon et les Cornouailles.

Le temps sera doux avec la réouverture de l’hospitalité en plein air