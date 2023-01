Météo au Royaume-Uni: un avertissement jaune pour le brouillard verglaçant devrait déclencher le chaos des voyages aujourd’hui alors que la visibilité tombe en dessous de 100 m

Le brouillard VERGLACANT pourrait apporter des conditions de conduite dangereuses ce week-end alors que la vague de froid se poursuit.

La brume pourrait être si dense dans certaines zones que la visibilité tombe en dessous de 100 mètres, a averti le Met Office.

Un marcheur dans des conditions glaciales à Richmond Park, au sud-ouest de Londres Crédit : LNP

Une haie gelée entre Box et Bath, Somerset 1 crédit

Le Met Office a émis un avertissement jaune pour le brouillard Crédit : MET OFFICE

Les prévisionnistes ont émis un avertissement météo jaune pour certaines parties de l’Angleterre, notamment les Midlands, le Yorkshire, le Cheshire et une grande partie du sud-ouest et du Pays de Galles.

Il est en vigueur jusqu’à au moins 11 heures et invite toute personne voyageant aujourd’hui à faire très attention.

Des retards sur les routes et les lignes de train sont probables, tandis que les surfaces non traitées pourraient devenir glissantes.

Des vols pourraient également être retardés ou annulés, craint-on.

Le Met Office a déclaré: “Le brouillard verglaçant devrait se développer dans la nuit de vendredi et sera lent à se dissiper par endroits jusqu’à samedi matin.

“Certains brouillards pourraient être assez denses avec une visibilité tombant parfois en dessous de 100 mètres.

“L’ouest de l’Angleterre est plus susceptible de voir du brouillard verglaçant persister en fin de matinée et à quelques endroits dans l’après-midi.”

Les températures ont chuté à des chiffres négatifs la nuit dernière, le mercure plongeant à un minimum de -10,2 ° C à Braemar, dans l’Aberdeenshire.

Kielder dans le Northumberland n’était qu’une fraction plus chaude à -7,2 ° C, tandis que Sennybridge dans le Brecknockshire a enregistré -8,5 ° C.

Les villes et villages plus au sud oscillaient autour de -4C à zéro.

Mais le gel se dissipe légèrement ce matin, avec un peu de soleil sur une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles cet après-midi.

Il y aura des maximums de 7C dans le Sud-Ouest, 5C à Londres, 4C dans le Nord et 3C au Pays de Galles.

Cela survient après que les températures ont plongé en dessous de -10 ° C dans certaines parties du Royaume-Uni cette semaine dans des conditions enneigées et glacées.

Drumnadrochit près d’Inverness dans les Highlands a atteint -10,4 ° C aux premières heures de jeudi, ce qui en fait la température la plus froide enregistrée de l’année jusqu’à présent.

L’aéroport de Manchester a été contraint de fermer ses deux pistes pendant un certain temps en raison de fortes chutes de neige.

Le météorologue Aiden McGivern a déclaré: “Il y aura des plaques de brouillard verglaçant à peu près à la première heure et cela pourrait prendre une grande partie de la matinée pour se dégager des parties centrales du Royaume-Uni.

“Un ou deux patchs dureront jusque dans l’après-midi.”