Météo au Royaume-Uni: un avertissement jaune devrait déclencher le chaos des voyages aujourd’hui avec un épais brouillard faisant de la conduite un cauchemar

Les BRITS se préparent à plus de chaos dans les voyages aujourd’hui après qu’un avertissement jaune de brouillard menace de faire de la conduite un cauchemar.

Selon le Met Office, les régions du sud de l’Angleterre, de l’East Anglia et du sud-est du Pays de Galles seront les plus touchées.

Des conditions brumeuses sont encore attendues aujourd’hui Crédit : LNP

L’alerte météo jaune pour le brouillard est en place de 4h à 11h Crédit : Alamy

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour le brouillard Crédit : Open Street Map

L’avertissement, qui a été mis en place de 4h à 11h aujourd’hui, indique que la visibilité pourrait être inférieure à 50 mètres dans certaines zones.

Il est possible que des nappes de brouillard provoquent des conditions de conduite difficiles et de fortes perturbations des déplacements tout au long de la journée.

Des temps de trajet plus lents avec des retards dans les services de bus et de train sont également possibles.

Les prévisions du Met Office indiquaient: “Il n’y aura pas de brouillard partout, mais là où des plaques de brouillard se développent, elles sont susceptibles de devenir denses à certains endroits avec une visibilité inférieure à 100 mètres, et peut-être inférieure à 50 mètres à quelques endroits.

“Le brouillard s’atténuera lentement vers la fin de la matinée mais pourrait persister dans l’après-midi dans certaines régions.”

Un certain nombre de conseils ont été émis par le prévisionniste sur la façon de rester en sécurité lorsque vous voyagez dans le brouillard, notamment en conduisant très lentement et en évitant de voyager si possible.

Dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse, il peut y avoir de la pluie le matin, mais on s’attend à ce qu’elle tombe dans l’après-midi, tandis que les Highlands verront plus de pluie en fin d’après-midi.

La majeure partie du pays devrait voir du soleil en fin de soirée, avec le sud de l’Angleterre, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord pour voir les températures pourraient atteindre environ 12 ° C.

Cependant, le temps nuageux pourrait rester en place toute la journée et ne pas se lever dans certaines régions du pays, rendant le temps froid et frais.

Le brouillard devrait se dissiper lentement vendredi, mais des nappes de brouillard et de brouillard pourraient apparaître dans la matinée.

Sinon, ce week-end sera frais, car des averses et un temps humide sont attendus dans tout le pays.

Les vents d’est marquent un changement de temps car il commencera à faire plus froid.

La semaine prochaine, le temps froid se poursuivra également, Aviemore en Écosse ayant une chance de voir la première neige hivernale.