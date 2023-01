Météo au Royaume-Uni: un avertissement d’inondation et des grèves de train déclenchent le chaos des voyages alors que deux jours d’alertes de pluie submergent la Grande-Bretagne

Les BRITS font face au chaos des voyages aujourd’hui et demain alors qu’un double coup dur d’inondations et de grèves de train frappe.

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes pour la pluie dans deux zones à partir de 14 heures aujourd’hui.

Les Britanniques ont été avertis de la probabilité d’inondations Crédit : Bav Media

Le Met Office a mis en place deux avertissements météorologiques pour la pluie couvrant aujourd’hui et mercredi Crédit : Bureau MET

La gare de Paddington à Londres a été désertée aujourd’hui en raison d’une grève Crédit : LNP

Le premier couvre les parties centrales et occidentales de l’Écosse, s’étendant d’aussi loin au nord qu’Inverness jusqu’au nord de Glasgow.

Tandis que le second s’étend sur certaines parties du sud-ouest de l’Écosse et du nord-ouest de l’Angleterre.

L’Agence anglaise pour l’environnement a mis en place des avertissements du mardi après-midi jusqu’à mercredi.

Il indique que certaines parties du nord-ouest de l’Angleterre pourraient être touchées, ainsi que des zones des West Midlands.

Des inondations locales sont également possibles mais non prévues pour les Maures du sud-ouest de l’Angleterre plus tard mardi et mercredi.

Les sombres prévisions météorologiques surviennent alors que de nouvelles grèves dans les trains sont en cours cette semaine dans la longue dispute sur les salaires, les suppressions d’emplois et les conditions.

Les Britanniques ont été invités à ne pas voyager sur le service ThamesLink à moins que cela ne soit absolument nécessaire pendant les jours de grève des 3, 4, 5, 6 et 7 janvier.

Les membres des syndicats RMT et Aslef prévoient d’organiser un débrayage massif.

Les parties orientales du Royaume-Uni verront un début de journée froid et brumeux, bien que la pluie se répande rapidement vers l’est avec des vents forts et des conditions plus douces.

Les collines écossaises devraient voir quelques chutes de neige.

Au fur et à mesure que la journée avance, des pluies plus fortes se propageront également vers l’est.

Pendant la nuit, la plupart des régions verront des conditions douces avec de la pluie et de la bruine, certaines fortes, sur les hauteurs de l’ouest.

Mercredi matin, il y aura des averses intermittentes dans la plupart des régions, en particulier au Pays de Galles, dans le nord de l’Angleterre, en Irlande du Nord et en Écosse, même si l’après-midi sera plus sec et principalement nuageux.

Il y aura quelques périodes ensoleillées pour le reste de l’Angleterre, et il fera sec pendant la majeure partie de la journée avec un vent frais d’ouest.

Jeudi sera une journée nuageuse avec une bande de pluie partant du sud le matin, se déplaçant vers le nord l’après-midi et devenant abondante.

Les Britanniques connaîtront une période de sécheresse au nord le matin, se propageant au sud l’après-midi.

Vendredi sera plutôt nuageux avec quelques averses et quelques éclaircies.

Une voiture a été bloquée dans les inondations près de Muchelney, dans le Somerset, lors des récentes fortes pluies Crédit : PA

Inondations à York alors que la rivière Ouse dans le centre-ville a rompu ses berges Crédit : LNP