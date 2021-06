Météo au Royaume-Uni – Un avertissement d’inondation émis à travers le Royaume-Uni dans le cadre du pays voit les précipitations d’un mois en une seule journée

Des avertissements d’INONDATION ont été émis à travers le Royaume-Uni après que certaines régions aient connu un mois de précipitations en une seule journée.

Les fans de Footy se sont bien trempés alors que l’Angleterre affrontait l’Écosse en Euros hier soir – et le temps humide devrait se poursuivre ce week-end.

De fortes pluies ont inondé les routes à Ingatestone, Essex Crédit : Stephen Huntley/HVC

De fortes averses frappent les gens à Londres

Conditions de conduite dangereuses sur l’A14 près de Cambridge Crédit : Bav Media

Les amateurs de course portent des ponchos pour se protéger de la pluie à leur arrivée à Royal Ascot Crédit : PA

L’Agence pour l’environnement a émis 26 alertes d’inondation dans plusieurs régions du sud et du centre de l’Angleterre, notamment à Londres, dans le Hampshire, dans le Cambridgeshire, dans le Wiltshire et dans les West Midlands.

Vendredi, les amateurs de course de Royal Ascot ont été trempés alors que la Grande-Bretagne a été frappée par la foudre et des crues éclair.

Et les averses se sont poursuivies dans la soirée, offrant une vision détrempée de l’armée tartan et de l’affrontement des trois lions.

Certaines parties du sud-est de l’Angleterre ont été particulièrement touchées, certaines régions ayant enregistré 28 jours de pluie en moins de 24 heures.

Le Hampshire, le Buckinghamshire et le Bedfordshire ont tous été frappés par des averses, et il y en a d’autres à venir.

Otterbourne dans le Hampshire a été le plus durement touché, avec 68 mm tombant entre 23 heures jeudi et 17 heures vendredi.

Pendant ce temps, Dancers End dans le Hertfordshire, Drayton Parslow dans le Buckinghamshire, Toddington dans le Bedfordshire et le sud de Farnborough dans le Hampshire, ont tous été pilonnés avec 57 mm à 65 mm au cours de la même période.

Les alertes aux inondations couvrent de nombreuses régions d’Angleterre Crédit : AGENCE ENVIRONNEMENT

Plus d’un mois de pluie est tombé en seulement 24 heures dans de nombreuses régions du Royaume-Uni Crédit : MET OFFICE

En juin, l’ensemble du Royaume-Uni connaît en moyenne 10 jours de pluie, pour un total de 62 mm.

Les alertes aux inondations avertissent que « des inondations sont possibles » et les Britanniques sont invités à « se préparer » aux inondations des eaux de surface, des routes et des jardins.

Les automobilistes sont également avertis de ne pas traverser les eaux de crue, l’Agence pour l’environnement rappelant aux conducteurs qu’un seul pied (30 cm) d’eau courante suffit pour faire flotter un véhicule.

Le service d’incendie et de sauvetage de Surrey a également alerté les conducteurs de « beaucoup d’eau stagnante » sur les routes, tandis que la Driver and Vehicle Standards Agency (DVLA) a émis des conseils sur la conduite en toute sécurité pendant les averses estivales.

En plus du temps humide, les températures ont chuté à travers le Royaume-Uni à la suite de conditions étouffantes plus tôt cette semaine.

Le mercure aura du mal à dépasser les 20 °C à Londres aujourd’hui, tandis qu’il y aura des sommets de 18 °C à Cardiff et de 16 °C à Édimbourg.

Les supporters écossais se rassemblent à Leicester Square avant le match de l’UEFA Euro 2020 contre l’Angleterre Crédit : PA

Une voiture roulant dans les eaux de crue à Godalming dans le Surrey Crédit : Alamy

Un festivalier arrive à un festival de téléchargement humide à Donington Park dans le Leicestershire Crédit : PA

Samedi sera une « journée principalement sèche » avec quelques averses affectant le nord-ouest.

Mais des flambées de pluie atteindront le sud de l’Angleterre plus tard, avec « certaines fortes avec un risque de tonnerre ».

Les choses deviendront encore plus humides ce soir, avec des averses « fortes et orageuses ».

Le prévisionniste du Met Office, Aiden McGivern, a déclaré: « D’ici la fin de samedi, d’autres orages dériveront de la France vers le sud du Royaume-Uni, et ce sont la pluie ou les averses de ces tempêtes qui affecteront de nombreux endroits samedi soir et une grande partie de dimanche.

« Il y a un risque de temps vif, de fortes pluies par endroits. »

Cela se poursuivra jusqu’à demain, avec un temps particulièrement humide pour le nord de l’Écosse et l’Irlande du Nord.

Il fait également un peu plus frais, avec des températures maximales du dimanche de 20 ° C à Londres, 18 ° C à Exeter, 17 ° C à Manchester et Glasgow.