Météo au Royaume-Uni : un avertissement de pluie jaune frappe AUJOURD’HUI avec le chaos des voyages et des inondations – mais le ciel clair et le soleil ne sont pas loin

Les BRITS se préparent au chaos des voyages et aux inondations après qu’un avertissement de pluie jaune a frappé certaines parties du pays aujourd’hui.

Le Met Office a émis un avertissement météorologique car les conditions humides et venteuses menacent de provoquer des perturbations.

Les résidents écossais pourraient être confrontés à davantage de pluie aujourd’hui, comme à Lochwinnoch, dans le Renfrewshire, dimanche. Crédit : © Michael McGurk 2023

Des inondations dans certaines parties de l’Écosse au cours du week-end pourraient à nouveau être possibles, comme on le voit ici à Perth. Crédit : Agence photo du Perthshire

L’avertissement météo jaune a été émis pour certaines parties de l’Écosse Crédit : Bureau MET

Les prévisionnistes ont confirmé que l’avertissement jaune de pluie est en vigueur aujourd’hui dans certaines parties de l’ouest de l’Écosse.

L’avis est entré en vigueur aujourd’hui à 6 heures du matin et durera jusqu’à 21 heures ce soir.

Cela s’applique à ceux des régions du nord-ouest de Glasgow, de Fort William et des villes environnantes.

Les météorologues affirment que les Britanniques concernés peuvent s’attendre à ce que « les maisons et les entreprises soient inondées et certains bâtiments endommagés », en plus du « danger de mort dû aux eaux de crue rapides ou profondes ».

Les habitants de ces zones sont confrontés à des risques supplémentaires d’inondations et de perturbations des transports.

Les fermetures de routes devraient provoquer un chaos dans la circulation, car les « embruns et les inondations » entraîneront des « conditions de conduite difficiles ».

Les conditions météorologiques détrempées devraient également perturber les temps de trajet, avec des retards et des annulations probables dans les services de transports publics.

Le Met Office a ajouté que « des périodes claires et des averses venteuses » suivraient plus au nord cette nuit.

Et le sud de l’Angleterre pourrait connaître des conditions décentes avec des nappes de brouillard prévues.

Mais le temps pluvieux ne durera pas éternellement avec un ciel plus clair à l’horizon pour les Britanniques, disent les météorologues.

Mercredi, la pluie devrait se déplacer vers le sud sur l’Angleterre et le Pays de Galles, tandis que d’autres régions du Royaume-Uni connaîtront du soleil et des averses violentes.

Les prévisions indiquent que le temps deviendra « plus frais » à partir de mercredi.

Le temps pluvieux devrait céder la place à un ciel dégagé d’ici la fin de la semaine alors qu’un week-end plus lumineux est prévu.

Le Met Office affirme que le temps sera « plutôt beau » jeudi.

Les prévisions météorologiques à cinq jours ajoutaient que le nord connaîtrait du « soleil » vendredi malgré des conditions « devenant plus froides ».