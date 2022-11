Météo au Royaume-Uni: un avertissement de brouillard déclenche des annulations de vols alors que les navetteurs subissent des retards de bus et de train

DE NOMBREUX Britanniques s’attendent à un début cahoteux de la semaine de travail avec du brouillard causant le chaos des déplacements pour les navetteurs le matin.

Le Met Office a mis en place un avertissement météo jaune, indiquant que le brouillard sera “épais par endroits au début”.

Le Tower Bridge de Londres est recouvert d’un épais brouillard Crédit : LNP

Les conducteurs de Londres se dirigeant vers le tunnel de Blackwall font face à un épais brouillard lors de leurs trajets Crédit : LNP

L’avertissement jaune du Met Office est en place jusqu’à 10h aujourd’hui Crédit : Met Office

L’avertissement couvre une grande partie de l’Angleterre, s’étendant du sud-est et couvrant Londres, l’est de l’Angleterre, les East Midlands et jusqu’au Yorkshire et au Humber.

“Le brouillard peut entraîner des retards de voyage lundi matin”, a averti le Met Office, ajoutant que les vols pourraient être retardés ou annulés.

L’aéroport de London City a déjà conseillé aux voyageurs de vérifier leur vol avant de se rendre à l’aéroport en raison de “conditions météorologiques défavorables”.

Au fur et à mesure que la journée avance, ce brouillard devrait se transformer en nuages ​​bas.

Les conditions sont également susceptibles d’être instables car les nuages ​​et la pluie dans les parties ouest se déplacent lentement vers l’est vers les parties centrales.

L’Ouest connaîtra alors des périodes sèches et ensoleillées.

Au cours de la nuit, davantage de pluie est attendue, qui pourrait être parfois abondante, mélangée à des vents légers du sud.

Cette pluie continuera de se déplacer vers l’est jusqu’à mardi, ce qui sera également parfois abondant.

Le nord verra le pire de la pluie, le nord-est étant également frappé par le vent et les coups de vent.

La Grande-Bretagne continuera d’être frappée par la pluie et les vents violents pour le reste de la semaine de travail, dans toutes les régions.

Le nord-est sera également touché par des coups de vent voire des “coups de vent violents”, selon les météorologues.

Bien que les conditions misérables seront assouplies avec des périodes «d’intermèdes plus secs» pour de nombreuses régions.

Si cela ne suffisait pas, le Met Office a également averti qu’il ferait également plus froid.

Le temps instable devrait également durer jusqu’à la semaine prochaine, lorsqu’il y aura de longues périodes de vent et de pluie et que les régions du nord pourraient également être touchées par un gel épars.

Les navetteurs peuvent avoir du mal à se rendre au travail en premier Crédit : LNP