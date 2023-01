Météo au Royaume-Uni – Un aéroport majeur fermé par de fortes chutes de neige alors que les Britanniques sont frappés par des avertissements de glace pour le TROISIÈME jour au milieu d’un refroidisseur d’os de -2 ° C

L’aéroport de MANCHESTER a fermé ses deux pistes après de fortes chutes de neige.

Des avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace sont en vigueur dans tout le Royaume-Uni au milieu de températures glaciales.

Un avion enneigé à l’aéroport de Manchester où les deux pistes sont fermées Crédit : Twitter/SK22Rams

Vue aérienne de Bridport dans le Dorset qui est couverte de neige Crédit : ©Graham Hunt

Des avertissements jaunes de neige et de glace sont en vigueur dans tout le Royaume-Uni Crédit : Met Office

Le mercure a plongé à un mordant -9C hier, selon le Met Office.

Et les prévisionnistes disent qu’il aura du mal à grimper au-dessus de zéro en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles ce matin.

Le blanc a perturbé les routes, les voies ferrées et les pistes britanniques, l’aéroport de Manchester annonçant qu’aucun vol n’arrive ou ne sort jusqu’à nouvel ordre.

Un porte-parole a déclaré: “Suite à une période de fortes chutes de neige, nous avons temporairement fermé les deux pistes.

“La santé et la sécurité seront toujours notre priorité absolue et les opérations reprendront dès que possible.”

Les Britanniques se préparent à plusieurs jours de chaos de voyage alors que la neige, la glace et les températures extrêmement froides saisissent le pays.

Une série d’avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace du Met Office est survenue alors qu’un incident majeur a été déclaré dans le Somerset en raison du risque d’inondation.

Les avertissements couvrant le nord et le sud-ouest de l’Écosse, l’Irlande du Nord, le Pays de Galles et l’ouest de l’Angleterre suggèrent qu’il pourrait y avoir “d’autres averses hivernales perturbant la glace et la neige”, tandis qu’un avertissement de glace est également en place pour le sud-ouest de l’Angleterre.

Le météorologue Alex Deakin a déclaré qu’il y avait “un changement progressif vers un temps légèrement plus doux à mesure que nous approchons du week-end, mais pour l’instant le temps froid persiste avec des averses de neige et le risque de verglas jusqu’à jeudi”.

Il devrait y avoir un début froid et glacial dans de nombreux endroits jeudi matin lorsque les températures pourraient chuter à -4C ou -3C dans les villes ou même -8C dans les zones rurales où la neige peut reposer sur le sol.

De nombreuses régions continueront à avoir une journée d’hiver froide, sèche et lumineuse avec des températures d’environ 3 ° C, mais un “vent froid vif” persiste dans le nord de l’Écosse.

Une alerte par temps froid de niveau trois émise par l’Agence britannique de sécurité sanitaire, avertissant des conditions qui “pourraient augmenter les risques pour la santé des patients vulnérables et perturber la prestation des services”, est en place jusqu’à 9 heures du matin vendredi.

Les avertissements météorologiques jaunes qui sont en place dans l’ouest du Royaume-Uni, du Pays de Galles et du nord de l’Écosse durent jusqu’à midi jeudi tandis que l’avertissement de glace pour le sud-ouest de l’Angleterre dure jusqu’à 10 heures.

Le Met Office a déclaré: “En plus de quelques basses températures pendant la nuit, des averses éparses continueront d’affecter les régions du nord et de l’ouest.

“Ces averses sont susceptibles d’être une combinaison de pluie, de grésil et de neige, avec quelques accumulations possibles, en particulier sur les hauteurs.”

Un incident majeur a été déclaré dans le Somerset en raison du risque d’inondation dans tout le comté.

Un pompage amélioré a commencé mardi soir à la station de pompage de Northmoor pour réduire la quantité d’eau stockée jusqu’à ce que le niveau de la rivière permette de reprendre le pompage à Currymoor, qui reste plein.

Mercredi après-midi, l’Agence pour l’environnement du sud-ouest a déclaré que jusqu’à sept pompes temporaires fonctionnaient à Northmoor pour aider à réduire les niveaux d’eau dans la région et “nous en voyons déjà les avantages”.

La décision de déclarer un incident majeur est une mesure de précaution, disent les agences publiques, afin qu’elles puissent être prêtes à intervenir si la situation s’aggrave.

“VRAIMENT DANGEREUX”

Le Somerset Council a exhorté les gens à éviter de marcher dans l’eau stagnante ou sur la glace car “les deux peuvent être vraiment dangereux”.

Les membres du public ont été avertis de s’attendre à des temps de trajet plus longs en voiture, en bus et en train ainsi qu’à des perturbations dues au risque de glace et de neige.

De fortes chutes de neige ont été signalées dans le nord de l’Écosse et dans certaines parties du Pays de Galles, et le sud-ouest de l’Angleterre a connu des averses de pluie, de grésil, de neige et de grêle mercredi, rendant les conditions de conduite difficiles.

Des dizaines d’écoles de Cornouailles, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord ont été fermées, bien que la plupart aient rouvert aujourd’hui.

Le météorologue en chef du Met Office, Paul Gundersen, a déclaré: “L’air froid continue de traverser le Royaume-Uni depuis le nord et de nombreuses régions ont connu de la neige, des conditions hivernales et des gelées nocturnes.

“Des avertissements nationaux de temps violent ont été émis dans certaines parties de l’ouest de l’Angleterre, du Pays de Galles, de l’Irlande du Nord et de l’Écosse, et d’autres avertissements seront probablement émis au cours des prochains jours.”

David Renard, porte-parole des transports pour la Local Government Association, a déclaré: “Alors que les températures recommencent à chuter, les conseils sont prêts à travailler 24 heures sur 24 pour poncer les routes et les trottoirs pour s’assurer que les gens sont en sécurité et que les communautés locales peuvent sortir et sur.

“Les conseils ont stocké 1,4 million de tonnes de sel et utilisent des technologies nouvelles et innovantes là où ils le peuvent pour s’assurer que les zones les plus dangereuses restent dégagées et sans danger pour l’utilisation.

“Pendant ces vagues de froid, ce sont ceux qui peuvent être âgés ou qui souffrent d’une maladie respiratoire qui sont plus à risque de mauvaise santé et qui ont besoin de plus de soutien.

“Certaines personnes peuvent choisir de limiter leur consommation de chauffage en raison de l’impact de l’augmentation des factures d’énergie. Les conseils demandent donc à nouveau aux gens de vérifier ceux qui pourraient avoir besoin de plus d’aide. Cela pourrait aider à sauver des vies.”

La vague de froid devrait se terminer plus tard cette semaine.

M. Deakin a déclaré: “Un danger supplémentaire à l’approche de vendredi pourrait être le brouillard. Il pourrait devenir assez dense à certains endroits, en particulier dans certaines parties du nord de l’Irlande, et il pourrait être lent à se dégager.”

Il a ajouté que les températures devraient chuter “bien en dessous de zéro, en particulier dans les zones rurales”.