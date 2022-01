Météo au Royaume-Uni Prévisions de neige – La date EXACTE des chutes de neige RÉVÉLÉE alors que le Met Office avertit qu’un « gel sévère » frappera avant l’explosion de l’Arctique

Si la Russie envahissait l’Ukraine, l’approvisionnement en gaz vers l’Europe pourrait être réduit, affectant l’offre et augmentant les prix.

Mais d’autres experts ont averti que la Russie pourrait décider de restreindre le flux de gaz naturel et de pétrole vers l’Europe alors que les tensions entre le pays et l’Ukraine augmentent.

Cela survient alors que les Britanniques se préparent à ce qu’une explosion arctique de -7 ° C frappe le pays, provoquant de fortes gelées et même de la neige dans certaines régions au cours de la semaine à venir.

Si une vague de froid frappait la région, la demande de gaz pourrait monter en flèche et toucher l’approvisionnement, ce qui signifie que des pannes d’électricité sont « probables », a déclaré l’investisseur Goldman Sachs.

