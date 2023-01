Météo au Royaume-Uni: Met Office révèle que la neige tombera dans DAYS – et cela durera toute la semaine alors que les températures plongent à -3

Les BRITS ont été avertis que la neige devrait tomber dans quelques jours et que les températures chuteront à -3 ° C.

Le Met Office prévoit une vague de froid glacial du week-end à la semaine prochaine, certaines parties du Royaume-Uni devant être couvertes de neige.

La neige devrait frapper certaines parties de l’Écosse la semaine prochaine alors que les températures froides couvrent le Royaume-Uni Crédit : PA

Ceux de Glasgow et du nord de l’Écosse connaîtront des températures de -3 ° C Crédit : Getty

Les régions du nord de l’Écosse près de Fort William connaîtront des chutes de neige aujourd’hui et cela se poursuivra la semaine prochaine.

Les températures à travers l’Écosse chuteront en dessous de zéro d’ici le début de la semaine prochaine, atteignant -3 ° C à Glasgow et au Loch Rannoch.

Le lundi 16 janvier, le truc blanc devrait également frapper des zones à travers Birmingham, Manchester et le nord du Pays de Galles.

Mardi, il atteindra -1C à Leeds et restera glacial à 0C dans la plupart des Midlands et dans le nord tandis que le sud reste également froid avec des températures stables de 1C à 2C.

Ceux de Derry et de Belfast, en Irlande du Nord, se réveilleront mercredi dans des jardins enneigés, et les habitants de Pembroke, au Pays de Galles, verront la même chose.

En se déplaçant vers le sud, Plymouth et Exeter devraient connaître de légères couches de neige mardi.

Le Met Office a déclaré: “Il y a beaucoup d’incertitude alors que nous entrons dans la semaine prochaine, mais il y a des signes d’une brève période plus froide qui pourrait voir de nouvelles averses de neige.”

Il y a même la possibilité “d’une interruption de l’alimentation électrique et d’autres services”.

La pluie devrait inonder la majorité du Royaume-Uni demain et lundi verra ceux de York, Manchester, Birmingham et Brighton atteindre leurs parapluies.

Des avertissements d’inondation ont été émis pour l’Angleterre, le Pays de Galles et potentiellement l’Écosse en raison des fortes pluies.

Cela survient alors que le Pays de Galles a été frappé par un mois de pluie en 24 heures et qu’un avertissement urgent a été émis aux habitants de Weston-super-Mare.

Ils ont été invités à rester à l’écart d’une jetée victorienne vieille de 156 ans car elle s’effondre rapidement en raison d’un temps orageux.

La rivière Taff a également débordé à Cardiff, laissant de vastes zones à proximité complètement submergées et 16 alertes aux inondations sont en place à travers le pays.

Le Met Office a donné une prévision à long terme pour dimanche à mardi et a déclaré: “Un peu de pluie dans le sud au début, sinon des périodes ensoleillées avec des averses.

“Devenant plus froid avec des averses tombant de plus en plus sous forme de neige, en particulier dans le nord, même à des niveaux plus bas. Venteux.”

Le temps humide et venteux devrait frapper le Royaume-Uni du week-end à la semaine prochaine Crédit : PA