Météo au Royaume-Uni: Met Office publie un avertissement pour des coups de vent de 80 mph, de la glace et de la pluie à travers le pays avec des craintes de coupures de courant

Les BRITS se préparent à des coupures de courant alors que de forts coups de vent, de fortes pluies et de la glace devraient engloutir le Royaume-Uni aujourd’hui.

Le Met Office a émis trois avertissements météorologiques jaunes distincts, couvrant tous différentes parties du pays, avec des prévisions météorologiques orageuses pour frapper le pays et des inondations possibles.

La glace, la pluie et de forts coups de vent devraient engloutir le Royaume-Uni aujourd’hui | Parc national de Cairngorm, Écosse 1 crédit

Trois avertissements météorologiques jaunes distincts sont en place

Le premier avertissement concerne les vents forts et couvre une grande partie du Devon et des Cornouailles, ainsi que la côte sud du Pays de Galles de 6h à 18h aujourd’hui.

La région pourrait voir des coupures de courant alors que des coups de vent pouvant atteindre 80 mph balaient le sud-ouest, tandis que le Met met également en garde contre les retards de voyage et les blessures possibles causées par les débris balayés par les puissantes rafales.

À l’autre bout du Royaume-Uni, l’est de l’Écosse est principalement couvert par un avertissement jaune de glace, qui était en place toute la nuit et dure jusqu’à ce matin.

Il est conseillé aux habitants de prendre soin d’éviter les blessures causées par les glissades et les chutes, tandis que la possibilité de verglas sur les routes devrait rendre les conducteurs méfiants.

Le troisième avertissement, celui-ci pour la pluie, couvre la moitié sud de l’Irlande du Nord toute la journée, jusqu’à minuit.

Les résidents de la région sont avertis que les inondations peuvent entraîner de graves retards, des fermetures de routes et l’isolement de certaines communautés.

Des coupures de courant sont également possibles ici car les maisons et les entreprises sont confrontées à des inondations.

En outre, 14 alertes aux inondations ont été émises par l’Agence de l’environnement dans diverses régions du pays.

Le temps dangereusement instable est causé par une zone de basse pression venant du sud-ouest, poussant une bande de fortes pluies devant elle.

Alors que certaines régions du pays pourraient voir des températures de 12 ° C, des vents forts peuvent rendre ces régions plus froides que prévu.

Le reste du pays devrait être froid, le mercure tombant en dessous de 10 ° C dans la plupart des régions.

L’extrême nord de l’Angleterre et la majeure partie de l’Écosse devraient rester plus secs et plus lumineux, la majeure partie du déluge devant noyer les parties occidentales de l’Angleterre et du Pays de Galles.

Le météorologue en chef adjoint du Met Office, Dan Harris, a déclaré: “Il y a une grande confiance dans l’idée générale que la basse pression est la force motrice de notre météo au début de la semaine prochaine.

“Cela apportera des périodes de pluie, ainsi que des vents forts pour certains, mais il y a actuellement un niveau d’incertitude plus élevé que d’habitude dans les détails les plus fins.

“L’implication pour les prévisions est qu’il n’est pas encore possible d’identifier exactement où seront les pluies les plus fortes.”

La plupart des régions du sud devraient connaître de fortes pluies | Greenwich, sud de Londres Crédit : LNP