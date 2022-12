Météo au Royaume-Uni: Met Office publie SEPT avertissements de neige et de glace pour ce week-end … et il y a plus à venir

Le Met Office a publié sept avertissements de neige et de glace pour ce week-end – et il y en a d’autres à venir.

Les conditions hivernales devraient frapper les Britanniques jusqu’à la semaine prochaine – la neige devrait même tomber à Londres dans les prochains jours.

Il a fait froid à Richmond ces derniers jours – et il y a plus à venir Crédit : Matt Keeble / Agence Story Picture

Un jogger a bravé le matin glacial de Londres aujourd’hui Crédit : LNP

Dorset a également eu droit à un temps glacial amer Crédit : Alamy

Le Met Office a maintenant émis plus d’avertissements météorologiques – et il y en a trois en place demain Crédit : Bureau MET

Il y a quatre avertissements en place dimanche – y compris un avertissement de neige à Londres Crédit : Bureau MET

Les avertissements interviennent après que les conditions arctiques ont continué à geler le pays aujourd’hui, avec des minimums de -9 ° C enregistrés à Benson, dans l’Oxfordshire, du jour au lendemain.

Le Met Office exhorte maintenant les Britanniques à garder un œil sur les prévisions, alors que le temps glacial s’installe.

Les météorologues ont émis aujourd’hui des avertissements jaunes de neige et de glace – trois demain et quatre dimanche.

Ils couvrent une grande partie du Royaume-Uni – y compris la majorité de l’Ecosse – et la côte ouest du pays.

Un avertissement supplémentaire est en place de Londres à Brighton dimanche.

Le Met Office a averti qu’il pourrait y avoir un chaos routier et ferroviaire et que les surfaces glacées pourraient rendre la conduite et la marche difficiles.

Ils ont averti que l’air froid resterait dans une grande partie du Royaume-Uni demain.

Des averses hivernales devraient pousser dans le nord-ouest, mais un ciel plus lumineux est attendu ailleurs.

Cependant, les météorologues ont averti que certaines plaques de gel pourraient persister pendant la journée.

Dimanche, la pluie pourrait se transformer en “participation hivernale”.

Il est également probable qu’il y ait un “brouillard verglaçant” à travers le pays, qui sera lent à se dissiper.

En conséquence, les températures auront du mal à grimper au-dessus de 0 ° C dans ces zones.

Cependant, les endroits en dehors du brouillard et de la pluie sont susceptibles de profiter de périodes ensoleillées.

Mais, dans l’ensemble, la journée devrait être amère et plusieurs couches de vêtements seront nécessaires à l’extérieur.

Un avertissement de neige et de glace est déjà en place pour Londres, Brighton et Canterbury lundi également.

L’avertissement indique que deux à cinq centimètres de neige pourraient tomber assez largement, avec jusqu’à 10 cm à certains endroits.

Le prévisionniste britannique a déclaré: “La neige pourrait pénétrer dans certaines parties de l’est et du sud-est de l’Angleterre, entraînant un risque de perturbation des déplacements, en particulier lundi matin.”

Les nouveaux avertissements surviennent après que les Britanniques ont été avertis que les coupures de courant pourraient laisser des milliers de personnes sans chauffage.

Le National Grid a déclaré qu’il était en attente pour renforcer l’alimentation électrique ce week-end alors que les niveaux de vent baissent, selon le Daily Telegraph.

Il est entendu que les approvisionnements devraient être serrés aujourd’hui et dimanche, car la demande est plus élevée en raison du temps froid et des conditions moins venteuses.

Pendant ce temps, le Met Office a déclaré que l’orage avait soufflé sur le nord-est de l’Écosse – un phénomène rare où des orages se forment et donnent lieu à des averses de neige.