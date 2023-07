Météo au Royaume-Uni – Mauvaise nouvelle pour les fans de tennis alors que RAIN s’apprête à frapper Wimbledon après le soleil de 24 ° C

Les fans de TENNIS devraient se préparer à la pluie car de fortes averses devraient frapper Wimbledon.

Les prévisionnistes préviennent que des averses sont sur les cartes au moment même où les quarts de finale de tennis débutent à Londres.

Des spectateurs en poncho alors que la pluie a cessé de jouer le deuxième jour de Wimbledon Crédit : PA

Les housses de pluie sont sorties sur les courts des championnats de Wimbledon la semaine dernière Crédit : EPA

Le Met Office a déclaré que le Royaume-Uni serait traité avec des sommets de 24 ° C avant que la pluie ne commence à tomber.

À Londres, il commencera à tomber à 14 heures – alors que des centaines s’entassent dans le centre rechercher à Wimbledon.

Cela survient alors que les quarts de finale commencent aujourd’hui alors que Novak Djokovic affronte Andrey Rublev.

Ailleurs, la star américaine Jess Pegula affronte son propre huitième de finale tandis qu’Iga Swiatek affronte Elina Svitolina.

Et dans l’autre quartier masculin, la tête de série no 8 Jannik Sinner affronte Roman Safiullin.

Cependant, ailleurs au Royaume-Uni, il y aura du soleil.

Les prévisions du Met Office se lisent comme suit : « Pluie se dissipant du sud-est au cours de la matinée.

« Ailleurs, c’est une journée d’éclaircies et d’averses, les plus fréquentes dans le nord, peut-être accompagnées de tonnerre et de grêle.

«Des températures proches de la moyenne, avec des maximums de 24 degrés Celsius dans l’est de l’Angleterre.

«Les averses s’estompent rapidement au cours de la soirée, laissant la plupart des endroits secs avec des périodes claires, mais certaines averses persisteront dans le nord et l’ouest.

« Je me sens un peu plus frais que lundi soir. »

De la mi-semaine jusqu’à vendredi, un temps similaire est attendu – avec des conditions instables.

Le Met a déclaré qu’il serait probablement torrentiel et orageux à travers le pays – et particulièrement venteux dans le sud.

Et, le mercure devrait plonger à 8 ° C aux premières heures de vendredi matin dans les Highlands écossais.

Dans ses prévisions à long terme pour le week-end, il a déclaré: « Une image principalement instable à travers le Royaume-Uni pendant une grande partie de cette période, avec un mélange de périodes ensoleillées et d’averses, mais aussi le potentiel de périodes de pluie plus longues de temps en temps.

« Certaines des averses seront probablement parfois fortes et orageuses. Avec le temps, la basse pression devrait devenir centrée sur le nord-est du Royaume-Uni, avec une pression plus élevée essayant de se faufiler depuis le sud-ouest.

« Compte tenu de cette configuration synoptique, il y aura souvent de la brise, bien que les vents puissent être légers vers les régions du nord-est au début, ce qui signifie que les averses se déplaceront lentement ici.

« Avec la masse d’air provenant principalement de l’Atlantique Nord, les températures seront souvent plutôt fraîches pour la période de l’année. Peut-être deviendront-elles un peu plus stables d’ici la fin de la période. »