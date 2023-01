Météo au Royaume-Uni: l’heure exacte à laquelle les Britanniques seront touchés par 8 POUCES de neige et de glace dans une explosion arctique de -10 ° C alors qu’un avertissement sanitaire majeur est émis

BRITS sera aujourd’hui frappé par 8 pouces de neige et de glace, avec une explosion arctique de -10 ° C balayant le Royaume-Uni.

Un avertissement météo jaune est en place – et l’Agence britannique de sécurité sanitaire a également émis une alerte sanitaire majeure en raison des températures glaciales.

Les automobilistes du comté de Durham affrontent les conditions difficiles alors qu’une vague de froid, apportant de la neige et de la glace, s’empare du pays Crédit : NNP

La ville de Corbridge a lutté contre de fortes averses de neige lundi matin Crédit : Jordan Crosby

Des avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace sont en place Crédit : NNP

Un homme promène des chiens dans des conditions enneigées dans un parc à Hexham Crédit : PA

Le sud-ouest de l’Angleterre et la majeure partie du Scoltland et de l’Irlande du Nord ont été placés sous alerte jaune à la neige et au verglas.

À Cornwall, les prévisionnistes disent que la pluie et le grésil occasionnels se transformeront en neige lors d’épidémies plus fortes, en particulier sur le sud de Cornwall jusqu’à 9 heures du matin aujourd’hui.

Pendant ce temps, les Écossais devraient être prêts à être frappés par des conditions de blizzard jusqu’à 10 heures mercredi.

Le Met Office a déclaré que des averses de neige fréquentes et abondantes sont probables dans une grande partie de la région pendant une grande partie de mardi, jusqu’à mercredi matin.

Les prévisionnistes ont également déclaré que la météo devrait provoquer un chaos dans les voyages.

Ils ont déclaré que les navetteurs devraient être préparés à une perturbation des plans avec des voyages en train et en avion retardés ou annulés.

Cela survient alors que l’UKHSA a averti qu’à mesure que les températures chutent, de nombreuses personnes pourraient être exposées à des problèmes de santé graves.

Le Dr Agostinho Sousa, responsable des événements extrêmes et de la protection de la santé à l’UKHSA, a déclaré: “Le temps froid peut avoir un impact sérieux sur la santé, en particulier les personnes âgées et celles qui ont des problèmes de santé préexistants, car il augmente les risques de crises cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux et infections pulmonaires.

“Pendant cette période, il est important de vérifier la famille, les amis et les proches qui peuvent être plus vulnérables au froid.

“Si vous avez une condition médicale préexistante ou si vous avez plus de 65 ans, il est important d’essayer de chauffer votre maison à au moins 18°C ​​si vous le pouvez.”

Cela survient après que les conditions hivernales sont arrivées de l’Arctique au cours du week-end, avec des habitants de régions telles que Hexham, Northumberland, se réveillant lundi sous la neige.

Le météorologue en chef du Met Office, Jason Kelly, a ajouté: “Des conditions froides, glaciales et parfois enneigées sont prévues cette semaine, le Royaume-Uni connaissant davantage un régime nord-ouest, avec des températures bien inférieures à la moyenne pour la période de l’année.

“Des averses hivernales sont probables à certains moments de la semaine dans le nord de l’Angleterre.

“Des avertissements ont été émis et la glace sera probablement un danger pendant une grande partie de la semaine avec des conditions de voyage délicates possibles.

“Les températures maximales n’atteindront en grande partie que les chiffres bas avec des températures inférieures à zéro pendant la plupart des nuits cette semaine.”

Et le météorologue principal Alex Burkill a déclaré qu’il pourrait y avoir “des minimums de moins 10C ou moins 11C” dans la nuit de lundi à mardi.

Lundi, il a déclaré: “Il est juste de dire qu’il fait froid aujourd’hui, froid ce soir, froid demain et froid pendant une grande partie de la semaine vraiment.”

Il a déclaré que le temps deviendrait “plus changeant” vendredi avant des conditions “plus douces” d’ici le week-end.