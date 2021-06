Météo au Royaume-Uni – L’Euro 2020 débutera le week-end le plus chaud de l’année alors que le Royaume-Uni se prélasse dans une flambée de 30 °C avant l’Angleterre contre la Croatie

LES EUROS débuteront le week-end le plus chaud de l’année jusqu’à présent avec le Royaume-Uni prêt à se prélasser dans une canicule de 30 ° C.

L’Angleterre affrontera la Croatie ce dimanche et les Britanniques devraient affluer dans les jardins à bière pour encourager leur équipe tout en prenant quelques rayons.

Le soleil brillera sur les fans de foot ce week-end alors qu’ils regardent l’Angleterre affronter la Croatie Crédit : Rex

Les gens s’imprégnant de rayons à Southend, Essex hier Crédit : Le Soleil

Lydia Elliot et Amy Fix se rafraîchissent dans la mer à Margate Crédit : Paul Edwards / Le Soleil

Bains de soleil aux jardins botaniques de Sheffield Crédit : LNP

Les membres du public se détendent par temps chaud à Ruislip Lido Crédit : LNP

Les amateurs de soleil se rendent au bord de la mer pour profiter du soleil à Bournemouth Crédit : Alamy

Le temps chaud se profile, y compris pour le week-end Crédit : Ventusky

John Hammond, de Weather Trending, a déclaré au Sun Online : « Ce sera certainement la période la plus chaude de l’année jusqu’à présent, en particulier dans les régions les plus au sud et à l’est du Royaume-Uni.

« Ce sera aussi de l’air assez lourd plus tard cette semaine. C’est ce qu’on appelle l’air maritime tropical, et pourrait bien transporter pas mal de nuages.

« Donc, alors que les températures atteindront assez largement les moyennes à hautes 20 d’ici là, le nuage pourrait empêcher d’atteindre 30 ° C jusqu’à vendredi après-midi ou, plus probablement, le week-end. »

John a ajouté: « Cependant, jusqu’à samedi et dimanche, alors que la haute pression augmente à travers le pays, 30 degrés ou plus sont tout à fait possibles.

« La chaleur pourrait durer un jour de plus dans le sud-est lundi, mais un air plus frais et plus frais arrivera de l’ouest au début de la semaine prochaine. »

Les copains profitent du sable sur la plage de Bournemouth Crédit : BNPS

Les Sunseekers sont partis pour profiter du temps chaud Crédit : Alamy

La Grande-Bretagne a été touchée par une mini-canicule Crédit : Alamy

Un jetskiier frappe l’eau Crédit : Alamy

Les copains passent du temps dans le parc Crédit : LNP

Le Met Office a également déclaré que le mercure pourrait monter à 30 ° C au cours du week-end Crédit : bureau rencontré

« Les températures sont certainement en hausse cette semaine, nous pourrions voir quatre jours de 30 ° C dans le sud-est », a déclaré WX Updates Crédit : The Weather Outlook

Mardi, le Met Office a déclaré dans son blog que « la haute pression des Açores s’étendra sur la majeure partie du pays cette semaine, apportant un temps principalement calme et permettant aux températures d’augmenter lentement.

« Les températures, en particulier dans le sud, devraient atteindre le milieu, voire le haut, 20 degrés Celsius au cours des prochains jours et jusqu’au week-end.

« Certaines régions peuvent atteindre les critères de canicule. »

Une vague de chaleur est définie par le Met Office comme une période ininterrompue de températures exceptionnellement élevées.

L’attaché de presse du Met Office, Oli Claydon, a déclaré que le coin sud-est – y compris East Anglia et Cambridgeshire – est « là où le temps est meilleur ».

Oli a déclaré à propos de ce week-end qu’il pourrait y avoir « une température maximale possible dimanche de 28C, avec une chance de 29C – et nous n’excluons pas la possibilité de 30C.

« Les températures chaudes devraient se poursuivre la semaine prochaine. »

Une femme se rafraîchit avec une glace parmi les cerfs au soleil à Richmond Park Crédit : LNP

La foule était sortie sur la plage de Bournemouth aujourd’hui Crédit : BNPS

Les Britanniques se rendent à la plage alors que le soleil brille dans l’Essex Crédit : Le Soleil

Une plage animée à Southend, Essex tody Crédit : Le Soleil

Ci-dessus – la scène ensoleillée de vendredi

Des joggeurs à Wimbledon ce matin Crédit : Rex

Un cycliste part faire un tour sur Wimbledon Common ce matin Crédit : Rex

Un dauphin saute hors de l’eau à Swanage dans le Dorset Crédit : BNPS

Sans surprise, le Met Office a averti que « le pic de la saison des pollens de graminées approche, et il y aura des niveaux élevés de pollen de graminées et d’orties dans de nombreuses régions du sud cette semaine ».

Brian Gaze de Weather Outlook a déclaré que les températures augmenteraient pendant le reste de la semaine, en particulier dans les régions du sud et du centre.

Il a expliqué qu' »il deviendra également de plus en plus humide à mesure qu’un flux du sud-ouest attirera l’air subtropical.

« Les valeurs sont susceptibles d’atteindre les 20C supérieurs et il est possible que 30C soient dépassés plus d’une fois dans le sud entre vendredi et lundi.

« Les températures nocturnes seront également élevées dans la moitié sud du Royaume-Uni, ne tombant peut-être pas en dessous de 19 ° C samedi soir. »

‘Pourrait voir quatre jours de 30C’

Il a ajouté: « Dans le nord, il ne fera pas aussi chaud, mais le nord-est de l’Écosse pourrait voir des températures avoisinant les 20 degrés Celsius dimanche.

« D’ici mardi, l’air plus frais reviendra probablement de l’Atlantique, mais il existe une incertitude quant à sa progression vers le sud-est.

« Après la période fraîche prolongée d’avril et de mai, c’est le temps qui fait demi-tour complet. »

Anthony Grist de WX Updates a tweeté: « Les températures sont certainement en hausse cette semaine, nous pourrions voir quatre jours de 30 ° C dans le sud-est. »

Le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent a été le 2 juin lorsque 28,3 °C ont été atteints à Northolt à Londres, mais ce record pourrait être battu à la fin de la semaine.

Le mercure pourrait atteindre 27C dans le Kent vendredi.

Ladbrokes a déjà déclaré que « les températures atteindront 30 ° C cette semaine » et l’agence de paris a un coup de 4/5 pour qu’une interdiction de tuyau d’arrosage soit émise n’importe où au Royaume-Uni ce mois-ci, tandis que 4/6 dit que cela descend comme le mois de juin le plus chaud de tous les temps. .

Un baigneur s’imprègne des rayons Crédit : LNP

Les Britanniques se sont rendus dans les parcs pour profiter de la chaleur Crédit : LNP