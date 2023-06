Météo au Royaume-Uni : les températures ont atteint 30 °C pour la première fois cette année

Les températures au Royaume-Uni ont atteint 30 ° C (86 ° F) pour la première fois cette année, alors que 30,5 ° C ont été enregistrés à Heathrow samedi, a confirmé le Met Office dans un tweet.

Des avertissements d’orage sont en place dans une grande partie du pays pour plus tard samedi et dimanche.

L’air chaud du sud devrait faire monter la chaleur, mais apporter avec lui des averses orageuses et des risques de grêle et de rafales de vent, selon le Met Office.

Les températures ont atteint plus de 30 degrés Celsius pour la première fois depuis le 24 août 2022, faisant d’aujourd’hui le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent 🌡️ pic.twitter.com/QyL6ixIJaR — Met Office (@metoffice) 10 juin 2023

Frank Saunders, un météorologue en chef, a déclaré que les températures pourraient atteindre 31 ° C (87,8 ° F) dans certaines parties du centre et du sud-est de l’Angleterre samedi – avec le risque de pluies torrentielles.

« Alors que la chaleur monte du sud, des averses orageuses se développeront jusqu’à samedi après-midi », a-t-il déclaré. «Bien que tout le monde dans la zone d’avertissement ne verra pas les averses les plus fortes, voire la moindre pluie, certaines apporteront de fortes averses orageuses.

« Avec des averses intenses, il y a un risque d’inondation des eaux de surface, ce qui pourrait causer des perturbations. »

Un avertissement d’orage jaune – soulignant les perturbations potentielles des déplacements, les coupures de courant et les inondations localisées – a été émis pour le Pays de Galles et une grande partie du sud et du centre de l’Angleterre de 14 heures à 21 heures samedi.

Un deuxième avertissement jaune est en place pour le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et la majeure partie de l’ouest et du centre de l’Angleterre et de l’Écosse. Certaines parties de l’est et du nord de l’Écosse éviteront probablement les conditions les plus extrêmes.

Saunders a déclaré: « Dimanche, nous verrons à nouveau 30 ° C dans certaines parties du sud du Royaume-Uni et le risque d’orages plus largement, en particulier dans les régions de l’ouest et du centre. »

Le prévisionniste de la BBC, Tomasz Schafernaker, a déclaré que les températures élevées dureraient jusque tard dans la soirée, mais qu’elles étaient loin d’être rares à cette période de l’année.

« Il n’est pas inhabituel d’avoir ce genre de températures en juin », a-t-il déclaré. «Nous avons régulièrement approché le bas au milieu des années 30.

«Nous remarquerons que l’humidité augmente au cours du week-end, avec des nuits vraiment douces en route. À 22 heures samedi, les températures dans certaines villes oscilleront encore autour de 20 ° C.

« Pour dimanche, il y a beaucoup de soleil autour, très chaud, très humide mais avec une plus grande chance d’attraper des averses et des orages dans de nombreuses régions de l’ouest du Royaume-Uni …… de la grêle, du tonnerre et des rafales de vent, puis le soleil revient à nouveau. »

L’agence britannique de sécurité sanitaire a émis une alerte orange pour le temps chaud jusqu’à 9 heures du matin lundi dans les West Midlands, les East Midlands, l’est de l’Angleterre et le sud-est et le sud-ouest de l’Angleterre.

Cela signifie que l’impact de la chaleur est « susceptible de se faire sentir dans l’ensemble du service de santé …… et dans l’ensemble de la population, pas seulement les plus vulnérables ».

Une autre alerte jaune, moins grave et avertissant qu’il pourrait y avoir des perturbations des services en raison des conditions météorologiques, est en place pour les régions du nord-est, du nord-ouest et du Yorkshire et Humber en Angleterre, ainsi que pour Londres.

Le Met Office a déclaré que des averses orageuses pourraient se poursuivre jusqu’à lundi et que les conditions resteraient chaudes et humides avec de nombreuses périodes ensoleillées jusqu’en milieu de semaine.