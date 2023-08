Météo au Royaume-Uni – Les supporters anglais attendent avec impatience le soleil de 25 ° C cette semaine… après la misère des Lionnes en finale de la Coupe du monde

Les fans d’ANGLETERRE peuvent s’attendre à un soleil de 25 ° C cette semaine après la misère des Lionnes lors de la finale de la Coupe du monde.

La nation a le cœur brisé aujourd’hui après que les puissantes femmes aient perdu 1-0 contre l’Espagne après un match intense en Australie.

Les vacanciers ont profité samedi d’un temps ensoleillé sur la plage de Bournemouth Crédit : ©Graham Hunt

Les Lionnes ont été battues en finale aujourd’hui Crédit : Getty

Temps ensoleillé à Londres vendredi Crédit : Elliott Franks

Après avoir fait preuve de force et de résilience tout au long du tournoi, toute l’équipe revient au Royaume-Uni sans le trophée.

Mais ce n’est pas une mauvaise nouvelle à tous points de vue.

Après un été de temps humide et venteux, les Britanniques peuvent désormais s’attendre à des périodes ensoleillées et à des températures au milieu des années 20.

Au début de la semaine prochaine, une grande partie du sud de l’Angleterre et des Midlands atteindra 25 ° C, selon le Met Office.

York, Hull, Reading et Lincoln devraient voir des sommets de 24C tandis que Cardiff et Manchester pourraient atteindre 22C.

L’Ecosse devrait atteindre le top 21C dans la capitale.

Les conditions plus chaudes devraient rester toute la semaine avec une bruine limitée et des vents légers uniquement.

Le Met Office a déclaré: « Une journée largement sèche avec des éclaircies à travers l’Angleterre et le Pays de Galles [on Monday]et se sentir chaud dans le sud.

« Venteux à travers l’Irlande du Nord et l’Écosse avec un mélange de pluie ou d’averses.

« Restant largement sec et chaud dans les parties sud et est [this week] avec quelques périodes lumineuses ou ensoleillées.

« Modifiable dans les régions du nord et de l’ouest avec un mélange de soleil et d’averses. »

Cela survient après que le service météorologique a prévu un temps d’été magnifique dimanche avant la finale en Angleterre.

Les fans étaient en masse à travers le pays pour montrer leur soutien aux Lionnes aujourd’hui.

Le temps s’est maintenu après les derniers jours de conditions mornes alors que Storm Betty a battu le Royaume-Uni.

Le Met Office a précédemment émis plusieurs avertissements météorologiques jaunes pour la pluie, le vent et les orages couvrant de grandes parties de la Grande-Bretagne.