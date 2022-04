Météo au Royaume-Uni – Les prévisionnistes mettent en garde contre les fortes averses et le tonnerre et même la menace de NEIGE alors que des millions de personnes retournent au travail aujourd’hui

Les prévisionnistes ont averti que de fortes averses et même de la neige pourraient être en route après la canicule du week-end de Pâques.

Alors que des millions de personnes retournent au travail aujourd’hui, les températures devraient baisser régulièrement avant qu’une « image plus fraîche, plus nuageuse et plus venteuse » ne s’installe à la fin de la semaine.

Les fêtards s’abritent de la pluie à Birmingham le week-end 1 crédit

Le Met Office a déclaré mardi: « Des périodes ensoleillées pour la plupart mais aussi des averses, fortes par endroits, peut-être orageuses et peut-être plus persistantes pour quelques endroits.

« De nombreuses régions de l’est sont plus fraîches que récemment, mais des vents légers partout. »

Sur une note positive, malgré la baisse de température, le Met Office a déclaré qu’il resterait plus chaud que la moyenne pour la période de l’année.

Mardi pourrait apporter du gel en Irlande du Nord et dans le sud et l’est de l’Écosse, suivi de soleil et d’averses dans la majeure partie du Royaume-Uni, avec des températures autour de 17°C.

Mercredi devrait suivre un schéma similaire, la baisse étant imputée à un front plus frais arrivant de l’ouest et à une brise d’est plus tard dans la semaine.

La neige est également possible dans les Highlands écossais aujourd’hui – et les météorologues ont averti du gel dans le nord de l’Angleterre et de l’Écosse à partir de mercredi, avec des nuits à faible chiffre même ailleurs.

Les vents frais d’est limiteront les maximums à 11C-16C pendant la majeure partie d’aujourd’hui et de mercredi.

Marco Petagna, un prévisionniste du Met Office, a déclaré que la fin de la semaine apporterait une « image plus fraîche, plus nuageuse et plus venteuse ».

« Il y aura une tendance vers la fin de la semaine pour que les choses deviennent un peu plus froides.

« Nous obtenons plus d’un vent d’est se développant et plus de nuages ​​​​venant de l’est. »

Cela survient après que les vacanciers ont quitté les stations balnéaires tôt et ont déclenché un embouteillage de 20 milles lundi.

Les plages se sont vidées, avec 11 heures du matin voyant un long grondement de véhicules stop-start sur la M5 en direction est près de Bridgwater et Weston-super-Mare, Somerset.

Circulation sur la M25 le lundi de Pâques Crédit : Louis Wood

Les plages ont commencé à se vider à mesure que les températures chutaient Crédit : ©Graham Hunt

Les températures chuteront avec la pluie en route mardi

Des températures de seulement 11-12 ° C à 13 heures pour la plupart des stations balnéaires du sud, du pays de Galles et du nord ont suivi les sommets de 23,4 ° C du vendredi saint.

Londres a boité à 17C le lundi de Pâques.

Les chefs des transports ont imputé la flambée des voyages de Pâques au désir du public de compenser le manque de visites familiales et de sorties pendant la pandémie.

Et l’AA a déclaré que le désir des conducteurs de voyager n’avait pas été ébranlé par la flambée des prix de l’essence, ni par les inquiétudes concernant le manque d’approvisionnement des stations-service après que les manifestants Just Stop Oil et Extinction Rebellion aient empêché les pétroliers de quitter certains dépôts pétroliers la semaine dernière.

M. Rich a déclaré: «Le désir des gens de voyager fait de cette Pâques un peu comme Noël, les gens voyant leurs amis et leur famille après ne pas les avoir beaucoup vus pendant Covid.

« Notre enquête montre que les gens veulent profiter au maximum du week-end de vacances. Cela montre la demande de faire ce que nous avons manqué au cours des deux dernières années.

« La météo est un facteur et encourage davantage de voyages, et la détermination des gens à partir en voyage l’emporte sur les préoccupations concernant les coûts de carburant. »