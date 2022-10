Météo au Royaume-Uni: les navetteurs font face au chaos des voyages avec des dizaines d’alertes d’inondation après d’énormes orages déversant un mois de pluie en un JOUR

Les navetteurs font face au chaos des voyages aujourd’hui après que les tempêtes ont déversé un mois de pluie sur le Royaume-Uni en une journée, transformant les routes en rivières et immobilisant les vols.

Des inondations et des coupures de courant sont attendues alors que de fortes pluies frappent la Grande-Bretagne avec des avertissements météorologiques jaunes pour le tonnerre dans certaines régions et près de deux douzaines d’alertes aux inondations.

Les routes ont été transformées en rivières au milieu des averses Crédit : blitzpictures

Des avertissements jaunes pour les orages ont couvert une grande partie du pays ce matin Crédit : BNPS

Un mois de pluie a été déversé sur le Royaume-Uni en une journée Crédit : Stephen Huntley/HVC

Le gouvernement a actuellement 22 alertes aux inondations actives, ce qui signifie que des inondations sont possibles.

Les zones touchées s’étendent de la région de Mid Bristol Avon à la région de Stoke Trent.

Pendant ce temps, le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes pour les orages, les averses frappant une grande partie du pays.

Deux avertissements ont couvert la période de 4h du matin dimanche à 5h du matin lundi, couvrant tout le sud-est et la majeure partie du sud-ouest.

La zone touchée s’étendait alors vers le nord jusqu’à la côte est.

Des villes aussi loin au nord que York et Middlesbrough en ressentent encore le poids.

Le Met Office a déclaré que les Britanniques devraient se méfier des inondations soudaines et des éventuelles coupures de courant, avec des retards de circulation et d’autres problèmes de transport en cas d’inondations et de coups de foudre.

Il est également possible que de petites communautés soient temporairement isolées par des routes inondées.

Un certain nombre de vols au départ de l’aéroport d’Heathrow ont été retardés en raison du temps sauvage avec un grand nombre d’avions qui seraient en attente, a rapporté le Daily Mail.

Les vols au départ de Gatwick ont ​​​​été affectés de la même manière alors que des orages ont balayé le pays la nuit dernière, avec des restrictions de contrôle du trafic aérien en place.

Inrix, la société de données sur le trafic, a déclaré: “Rapports d’orages affectant les vols à destination / en provenance de l’aéroport de Londres Heathrow. Les passagers doivent vérifier le statut de leur vol avant de voyager.

“La plupart des vols aller et retour sont retardés en raison de fortes pluies.”

Les conditions venteuses devraient durer jusqu’à aujourd’hui.

Alors que la pluie tombait, les automobilistes n’ont pas pu traverser un passage souterrain à Acton Town, dans l’ouest de Londres, à moins d’avoir un 4×4.

Certains conducteurs qui ont tenté de passer sous le pont se sont retrouvés coincés et ont été obligés d’appeler les AA.

L’Ecosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord, ainsi que le Nord-Ouest, ont évité le pire du temps.

Cependant, ces zones devraient encore connaître de longues périodes de pluie, dont beaucoup pourraient être abondantes.

Cela survient après que quatre alertes aux inondations ont été émises jeudi et un avertissement météo jaune pour les orages et la foudre.

Un courant-jet a balayé le Royaume-Uni, apportant avec lui le temps humide et déclenchant l’alerte.

Le Royaume-Uni a connu des températures beaucoup plus chaudes que d’habitude pour cette période de l’année – et cela devrait continuer.

La température la plus élevée d’octobre jamais enregistrée au Royaume-Uni était de 29,4 ° C dans le petit bourg de March, dans le Cambridgeshire, le premier jour du mois en 1985.

Les prévisionnistes ont salué le temps chaud comme un été indien.

Les résidents d’Acton, dans l’ouest de Londres, avaient besoin de 4×4 pour traverser un passage souterrain inondé Crédit : blitzpictures