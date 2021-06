Météo au Royaume-Uni – Les fans de l’Euro 2020 se sont baignés dans le soleil de 25 ° C aujourd’hui avant le «jour le plus chaud de l’année» demain, selon le Met Office

Les fans de l’EURO 2020 ont profité d’un soleil de 25 ° C aujourd’hui avant que les Britanniques ne profitent de la « journée la plus chaude de l’année » dimanche, selon le Met Office.

Le mercure montera en flèche demain après-midi, tout comme l’Angleterre affrontera la Croatie, ce qui en fera potentiellement le 13 juin le plus chaud jamais enregistré.

🔵 Lisez notre blog météo britannique en direct pour les dernières prévisions

Un groupe d’amis profite d’une excursion d’une journée à Bournemouth samedi Crédit : BNPS

Des milliers de personnes ont afflué sur les plages de Bournemouth, Dorset, aujourd’hui Crédit : BNPS

Les gens apprécient les visites guidées le long de la rivière Cam à Cambridge samedi Crédit : PA

Emma Charlotte, 21 ans, et son amie Alisha Le Pla, 22 ans, de Southampton, battent le drapeau de l’Angleterre sur la plage de Bournemouth Crédit : Le Soleil

Il ne fera que se réchauffer avec 29C prévu pour dimanche

Les fans de football savoureront dimanche la journée la plus chaude de l’année jusqu’à présent, avec des températures atteignant des sommets de 29 ° C (84,2 ° F).

Certaines parties du Royaume-Uni seront plus chaudes que les destinations de vacances à Ibiza, Mykonos – et même en Californie – en raison de la haute pression venant du sud.

Samedi a également été chaud pour l’Angleterre, le Pays de Galles et la majeure partie de l’Écosse, avec des températures atteignant le milieu des années 20, a déclaré le Met Office.

Londres et Dorset ont enregistré 25 °C en milieu d’après-midi, a déclaré un porte-parole au Sun.

La température la plus chaude enregistrée jusqu’à présent cette année était de 28,3 °C (82,94 °F) à Northolt, au nord-ouest de Londres, le 2 juin.

Le prévisionniste Alex Burkill a déclaré: « La photo de ce week-end semble très chaude et ensoleillée pour une grande partie du pays, avec des maximums de 25C (77F) dans le sud-est samedi.

« Il y aura des averses dans certaines parties de l’Irlande du Nord et de l’Écosse, et des nuages ​​dans le nord-ouest, même s’il restera très chaud au soleil. »

Le nombre de pollens monte en flèche en raison des températures plus chaudes Crédit : BBC Météo

Les kite surfeurs démontrent leurs compétences sur le Firth of Forth Crédit : Alamy

Des militants d’Oxfam se font passer pour les dirigeants du G7 sur la plage de Swanpool, près de Falmouth, en Cornouailles Crédit : PA

Zoe Howell jette un seau d’eau sur Joshua, un poney New Forest près de Ringwood dans la New Forest, Hants Crédit : Solent

Les amateurs de soleil ont envahi les plages de Bournemouth, Dorset Crédit : BNPS

Une journée ensoleillée au parc aquatique de Cotswold alors que les gens aiment les sports nautiques sur le lac Wiltshire Crédit : Alamy

Les copines Julia, Kate et Iryna de l’est de Londres profitent de l’eau à Southend, Essex Crédit : Le Soleil

Certaines parties du Pays de Galles ont atteint 21 ° C (69,8 ° F) samedi après-midi, alors que la nation se préparait pour son premier match de l’Euro 2020 contre la Suisse.

Dimanche devrait être le plus chaud des deux jours, la température dépassant peut-être les 30 °C (86 °F) dans le sud-est, ce qui n’a jamais été vu le 13 juin.

M. Burkill a ajouté: « Dimanche sera probablement le jour le plus chaud du week-end, avec des températures atteignant 29 ° C (84,2 ° F) à Londres et dans le sud-est, tandis que la majeure partie du pays sera sèche avec beaucoup de soleil.

« Cette chaleur est susceptible d’être généralisée au milieu des années 20, ce qui est supérieur à la moyenne pour cette période de l’année. »

Il a déclaré que bien qu’il soit « peu probable » que le mercure puisse se faufiler jusqu’à 30 °C (86 °F), cela « ne devrait pas être exclu ».

Le Met Office a confirmé qu’il avait atteint 25 ° C à Londres et dans le Dorset samedi

Les gens se détendent par temps chaud à Ruislip Lido au nord-ouest de Londres Crédit : LNP

Les chiens profitent du soleil à Camber Sands Crédit : Liz Gregg/Triangle News

Les gens font leur chemin le long de la longue marche à Windsor Crédit : PA

C’est le moment idéal alors que l’Angleterre entame sa campagne pour l’Euro 2020 dimanche après-midi contre la Croatie – l’équipe qui les a éliminés de la Coupe du monde il y a trois ans.

Mais les fans sont avertis que les niveaux d’UV seront « élevés ou très élevés » et que le nombre de pollens de graminées en Grande-Bretagne pourrait causer des problèmes pour le rhume des foins.

Le Met Office a émis des avertissements concernant des taux de pollen « très élevés » dans tout le pays.

Il est susceptible de laisser aux personnes atteintes des yeux douloureux et des démangeaisons et un nez qui coule sans arrêt.

Le prévisionniste du Met Office, Nicola Maxey, a déclaré: « Les taux de pollen pour l’ensemble de l’Angleterre et du Pays de Galles sont très élevés pour les cinq prochains jours.

« Cela va être assez inconfortable pour ceux qui le comprennent vraiment mal.

« Les niveaux d’UV sont également très élevés pendant le week-end, ce qui signifie que les gens peuvent brûler assez rapidement sans s’en rendre compte. »

Pas moins de 13 millions de personnes souffrent de rhume des foins au Royaume-Uni.

Préparez-vous à beaucoup de soleil

Les gens se détendent dans un pédalo sur le lac Serpentine à Hyde Park, Londres Crédit : LNP

Paddleboarders et surfeurs promouvoir l’action climatique à Gyllyngvase Beach, Falmouth, Cornwall Crédit : AP

Les Britanniques affluent sur les plages de sable doré de Camber dans l’East Sussex ce week-end Crédit : Alamy

Les visiteurs apprécient le premier jour du spectacle du sud de l’Angleterre à Ardingly, dans le Sussex Crédit : Alamy

Les visiteurs sur le front de mer profitant du chaud soleil brumeux à Lyme Regis, Dorset Crédit : ©Graham Hunt

Un paddle boarder marchant sur la plage de la station balnéaire de Lyme Regis dans le Dorset Crédit : ©Graham Hunt

Le temps plus chaud marque le début d’une vague de chaleur britannique qui dure jusqu’à la semaine prochaine.

John Hammond, de Weather Trending, a déclaré au Sun Online : « Ce sera certainement la période la plus chaude de l’année jusqu’à présent, en particulier dans les régions les plus au sud et à l’est du Royaume-Uni.

« Ce sera aussi de l’air assez lourd. C’est ce qu’on appelle l’air maritime tropical, et il pourrait bien transporter pas mal de nuages.

« Samedi et dimanche, alors que la haute pression s’accumule dans tout le pays, 30 degrés ou plus sont tout à fait possibles. »

Le Met Office a déclaré dans son blog que les températures seront si élevées, en particulier dans le sud, que « certaines régions pourraient atteindre les critères de canicule ».

Une vague de chaleur est définie par les prévisionnistes comme une période ininterrompue de températures exceptionnellement élevées.

La carte du Met Office pour samedi montrant le temps doux

Les personnes bénéficiant du temps chaud sur la plage de Treyarnon près de Padstow en Cornouailles Crédit : Paul Jacobs/pictureexclusive.com

Un homme remonte sur un punt après être tombé dans la rivière Cam à Cambridge Crédit : PA

Les membres du public se rafraîchissent dans les fontaines de Battersea Park, dans le sud de Londres Crédit : LNP

Oli Claydon du Met Office a déclaré que le coin sud-est – y compris East Anglia et Cambridgeshire – est « là où le temps est meilleur ».

Et Brian Gaze de Weather Outlook a déclaré que les choses « deviendront également de plus en plus humides à mesure qu’un flux du sud-ouest attire l’air subtropical ».

Il a ajouté: « Il est possible que 30C soit dépassé plus d’une fois dans le sud entre vendredi et lundi.

« Les températures nocturnes seront également élevées dans la moitié sud du Royaume-Uni, ne tombant peut-être pas en dessous de 19 ° C samedi soir.

« Dans le nord, il ne fera pas aussi chaud, mais le nord-est de l’Écosse pourrait voir des températures avoisinant les 20 degrés Celsius dimanche.

« Après la période fraîche prolongée d’avril et de mai, c’est le temps qui fait demi-tour complet. »

Le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent a été le 2 juin lorsque le mercure a grimpé à 28,3 °C à Northolt, dans l’ouest de Londres.

Mais les températures de ce week-end pourraient bien voir ce record battu.

Les débits des rivières ont « diminué sur la grande majorité des sites sur lesquels nous faisons rapport », indique l’Agence pour l’environnement dans son résumé des précipitations pour la semaine du 8 juin.

Le Met Office indique qu’à partir du mercredi 16 juin, il pourrait faire « très chaud et humide vers le sud-est dans un premier temps avec le risque que quelques orages se développent du sud plus tard mercredi jusqu’à jeudi.

Pour la semaine à partir de mercredi, « une influence atlantique » devrait « apporter des épisodes occasionnels de pluie ou d’averses entrecoupées de conditions plus sèches et plus ensoleillées », ajoute l’agence.