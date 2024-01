Météo au Royaume-Uni : les écoles ferment alors que l’explosion de l’Arctique apporte de la neige et de la glace

Les écoles ont été fermées et les navetteurs ont été confrontés à des perturbations suite aux chutes de neige dans certaines parties du Royaume-Uni.

Les conditions ont entraîné la fermeture de plus de 100 écoles en Écosse et des dizaines dans le Merseyside.

Des avertissements jaunes du Met Office concernant la neige et la glace sont en place pour l’Écosse, l’Irlande du Nord, une grande partie du nord de l’Angleterre et le nord du Pays de Galles tout au long de mardi.

Transport Scotland a déclaré que les sableurs étaient sortis toute la nuit et avaient gardé les routes dégagées. Il a indiqué que des « plans bien établis » étaient en vigueur pour minimiser les perturbations.

Au sud de la frontière, le conseil municipal de Liverpool a déclaré que les conditions avaient un « impact généralisé » et que du personnel avait été déployé pour déneiger autour des écoles, des hôpitaux et des centres de transport.

Les routes nationales ont émis une alerte de temps violent pour le Nord-Ouest, avertissant que les températures glaciales et la neige devraient rendre les routes dangereuses à partir de 05h00 GMT mardi.

Un avertissement jaune de neige et de glace couvre l’Irlande du Nord jusqu’à 11h00 GMT mardi et dure toute la journée pour l’Écosse, certaines parties du nord du Pays de Galles, du Northumberland et du nord de l’Angleterre à l’ouest des Pennines.