Météo au Royaume-Uni – Les eaux de crue engloutissent les maisons de Londres après qu’un mois de pluie tombe en UNE HEURE

L’EAU DE CRUE a inondé les maisons de Londres après qu’un mois de pluie soit tombé en seulement UNE HEURE – mais les Britanniques vont bientôt se prélasser dans une canicule à 27°C.

Des alertes ont été émises après que les fortes pluies de lundi soir ont élevé le niveau des rivières et inondé les maisons – les pompiers de Londres ayant reçu plus de 1 000 appels liés aux inondations.

Inondations dans l’ouest de Londres le 12 juillet – inondant les maisons Crédit : TikTok : radzz33

Des crues éclair ont frappé dans la nuit la capitale et le sud Crédit : TikTok : radzz33

Une route inondée sur le Lancaster West Estate, près de Grenfell, à l’ouest de Londres Crédit : PA

Les gens se précipitent pour se mettre à l’abri à Turnpike Lane au nord de Londres Crédit : Rex

C’était l’une des meilleures façons de voyager dans la capitale le 12 juillet Crédit : Rick Findler

L’Agence pour l’environnement a mis en place sept alertes d’inondation et un avertissement

Les navetteurs ont connu un début de matinée difficile, car ils ont été confrontés à de nombreuses annulations de trains, y compris Thameslink qui a mis en garde contre des perturbations sur son réseau car les inondations avaient endommagé une partie du système de signalisation.

Selon son communiqué, un pub a été inondé et le lycée local pour filles de Penwortham sera fermé mardi en raison d' »inondations importantes ».

L’Agence pour l’environnement a émis sept alertes d’inondation pour Upper River Loddon; Rivière Hamble; Rivière Brent de Hendon à Brentford; Lower River Lee de Hoddesdon à Canning Town; les affluents de Lower Lee; Secteur Eastern Yar et Beverley Brook à Merton, Sutton, Kingston upon Thames, Richmond upon Thames et Wandsworth.

Un mois de pluie s’est abattu sur certains endroits en seulement une heure tard lundi – avec de graves inondations qui ont fait des ravages à Raynes Park, dans le sud de Londres, alors que les voitures étaient submergées dans l’eau.

Les conducteurs ont été contraints d’abandonner leurs véhicules alors que les routes étaient englouties tandis que les résidents se battaient contre les eaux de crue profondes dans leurs maisons.

L’eau a même jailli dans le métro, forçant le train circulaire à faire marche arrière à la station Baker Street.

D’autres images incroyables de la capitale montrent de l’eau dévalant les marches de la station de métro Sloane Square de Chelsea.

De fortes inondations ont également touché Colville Terrace, Holland Road et Ladbroke Grove, voyant les services d’urgence évacuer les propriétés inondées et les maisons aux plafonds effondrés.

La police de la ville de Westminster a également déclaré que des fermetures de routes étaient en place tandis que les automobilistes étaient avertis d’éviter de conduire en raison des masses d’eaux de crue.

Des voitures ont été submergées par de fortes crues à Raynes Park, dans le sud de Londres Crédit : Matt Spencer/Twitter

Largo Bensaad tente de récupérer des objets de sa maison dans l’ouest de Londres Crédit : Le Soleil

Routes inondées à Maida Vale, à l’ouest de Londres Crédit : PA

Certains résidents ont été évacués de leurs maisons Colville Terrace, Holland Road et Ladbroke Grove Crédit : Le Soleil

Un utilisateur des réseaux sociaux a plaisanté : « Où étiez-vous lors de la grande inondation de Londres en 2021 ?

D’autres régions du Royaume-Uni n’étaient pas non plus à l’abri du temps humide, avec de fortes averses et des orages qui ont frappé l’Irlande du Nord et l’ouest de l’Écosse hier.

À Putney et Seaford, dans le Sussex, de fortes averses ont provoqué le chaos sur les routes, avec des inondations par endroits.

Des images choquantes des eaux de crue à Hampstead Heath partagées sur les réseaux sociaux montrent des véhicules de police et d’ambulance bloqués par les précipitations « insensées ».

« C’est comme une rivière sanglante », a écrit un utilisateur.

Les gens pataugeant dans les routes inondées du sud de Londres Crédit : PA

Une voiture de police a été forcée de trouver un itinéraire alternatif à Hampstead Heath Crédit : @999London

Les routes étaient « comme une rivière sanglante », a déclaré un passant Crédit : @999London

Un mécanicien fou a pris son jet-ski pour négocier une inondation de cinq pouces de pluie dans le Dorset Crédit : BNPS

D’autres à South Hampstead ont partagé des vidéos de personnes pataugeant dans des eaux profondes, affirmant qu’elles n’avaient « jamais rien vu de tel ».

Pendant ce temps, à Richmond Park lundi après-midi, des cyclistes, des joggeurs et même des patineurs à roulettes robustes se sont battus alors que la pluie tombait.

Les maisons et les entreprises ont été réchauffées, elles pourraient devenir inondées, avec « un faible risque que des eaux de crue à débit rapide ou profondes mettent la vie en danger ».

Des coupures de courant et la perte d’autres services sont également possibles, et certaines communautés pourraient être complètement coupées par des routes inondées.

À Bournemouth, des pluies torrentielles ont fait des ravages sur les routes aujourd’hui, avec des voitures bloquées dans les eaux profondes, des lignes de bus plongées dans le chaos et une série d’accidents.

Les jardins normalement pittoresques de la ville balnéaire ont disparu sous les eaux de crue et ont inondé les fleurs et les pelouses.

🔵 Lisez notre blog météo britannique en direct pour les dernières prévisions

Les horaires des bus ont été bouleversés par la météo, un certain nombre de lignes principales étant fermées par la police.

Un expert météorologique de la ville du Dorset a déclaré que plus de trois centimètres et demi de pluie étaient tombés dans la région entre 5h30 et 10h du matin, ce qui en fait les jours d’été les plus humides depuis 10 ans.

VOICI LE SOLEIL

Mais à partir d’aujourd’hui, les choses commenceront à s’améliorer à mesure que les hautes pressions s’installeront, juste à temps pour un week-end doux, a déclaré le météorologue du Met Office, Steven Keates.

La seule exception au ciel sec et ensoleillé sera la côte nord-est où le vent de la mer du Nord rendra les villes balnéaires de Newcastle à Aberdeen plus froides et nuageuses cette semaine.

Après une nuit largement sèche ce soir, mardi verra un début nuageux mais certains endroits verront un peu de soleil et commenceront à se réchauffer.

Attendez-vous à 20C à Londres, avec 22-23C à travers le West Country et des températures plus fraîches sur la côte de la mer du Nord, avec 18C-17C où il restera encore plus maussade.

La tendance se maintiendra dans l’attente de mercredi.

Un jardin gorgé d’eau à Lower Clarendon Walk Crédit : Le Soleil

La pluie a pris les navetteurs au dépourvu – mais des jours plus ensoleillés sont à venir Crédit : Gavin Rodgers/ Pixel8000

Les fortes pluies ont bloqué des routes dans le sud de Londres Crédit : PA

Pluie torrentielle à Putney lundi Crédit : Rick Findler / Story Picture Agency

Un coureur trempé à Richmond Park, le 12 juillet Crédit : LNP

À travers le centre-sud et l’est, nous verrons un départ brumeux et nous pourrions voir un peu de nuage et quelques averses mais pour l’après-midi, les éclaircies sont de retour.

Jeudi, Steven Keates dit que nous pouvons nous attendre à un peu plus de chemin dans les nuages ​​mais « très peu ou pas de pluie ».

Et des périodes sèches et ensoleillées sont prévues pour la majeure partie du pays.

Le soleil chaud se poursuivra jusqu’à vendredi avec seulement quelques zones à l’est et à l’ouest avec des vents légers.

Pour le week-end, après quelques semaines humides, nous pouvons enfin sortir le barbecue car la haute pression est là pour rester,

Pour samedi, le centre-ouest connaîtra des maximums allant jusqu’à 27 ° C dans l’après-midi – les points chauds de Bristol, Cardiff et du Pays de Galles.

Même les endroits les plus frais, certaines parties de l’Irlande du Nord et du centre-ouest de l’Écosse auront toujours un fort 25 ° C, prévu pour Glasgow samedi.

Mais cela ne peut pas être que de bonnes nouvelles, car les personnes souffrant de rhume des foins sont averties d’un nombre de pollen « très élevé ».

Et il est conseillé aux Britanniques à la peau claire de garder leur facteur 50 proche, car les rayons UV devraient également être très élevés.

Ciel sombre au-dessus de West Bay dans le Dorset

Forte pluie son Seaford, Sussex, lundi