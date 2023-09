Météo au Royaume-Uni – Les conséquences de l’ouragan Lee ont frappé les Britanniques avec des avertissements jaunes pendant deux jours consécutifs

Les BRITS se préparent à un temps plus humide et plus venteux avec l’ouragan Lee qui devrait frapper le pays après qu’une « tornade » ait provoqué le chaos.

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes pendant deux jours consécutifs pour certaines parties du Royaume-Uni alors que les conditions détrempées perdurent.

Les habitants de Manchester ont été frappés par la pluie et le vent hier Crédit : LNP

Les navetteurs se sont mis à l’abri des conditions détrempées à Blackpool hier Crédit : Dave Nelson

Les vitres des voitures ont été brisées par une possible « mini tornade » à Littlehampton, dans le Sussex, dimanche soir, a déclaré le Met Office. Crédit : Eddie Mitchell

Les Britanniques ont reçu des avertissements météorologiques jaunes pendant deux jours consécutifs Crédit : Met Office

Les alertes des prévisionnistes sont en vigueur depuis 36 heures et sont entrées en vigueur aujourd’hui à partir de 6 heures du matin.

Le nord-ouest de l’Angleterre et certaines parties du Pays de Galles sont les régions les plus touchées par les avertissements, selon le Met Office.

Les météorologues ont déclaré que les restes de l’ouragan Lee, qui a frappé la Nouvelle-Angleterre aux États-Unis et l’est du Canada, affecteraient particulièrement certaines parties de l’ouest du Pays de Galles, de Cumbria et des Pennines.

Cependant, ce ne sera plus un ouragan au moment où il atteindra les côtes britanniques.

Les prévisionnistes ont ajouté qu’entre 50 mm et 100 mm de pluie pourraient tomber dans les zones soumises à des alertes jaunes.

Ils ont averti que les maisons et les entreprises risquaient d’être inondées et que l’électricité pourrait être affectée.

Les personnes qui envisagent de voyager sont confrontées à la perspective de retards ou d’annulations soudaines des trains et des bus.

Les routes peuvent être fermées à bref délai en raison des embruns et des inondations soudaines et des « conditions de conduite difficiles » sont attendues sur celles qui restent ouvertes.

Des coups de vent côtiers se développeront également dans l’ouest avec des vents forts attendus au cours de la journée.

Selon les prévisions du Met Office : « La pluie dans l’ouest deviendra plus persistante et plus forte ce soir.

« Cela va commencer à se propager vers le sud-est jusqu’au petit matin.

« Une nuit douce et restant venteuse. »

Cela survient après que des centaines de Britanniques se sont réveillés dimanche soir alors que des pluies torrentielles s’abattaient et que des coups de vent frappaient les maisons.

Dans le Sussex, une « faible tornade » pourrait être à l’origine des bris de vitres, a indiqué le Met Office.

Le prévisionniste a déclaré au Sun : « Il est possible qu’une partie de ce tourbillon (spin) ait été étirée par les forts courants de convection et ait formé une tornade de courte durée/faible.

« Nous n’avons aucune preuve observationnelle pour étayer cela, mais c’est possible. »

Pour demain, la pluie continuera vers le sud-est mais « les vents diminuent lentement pour la plupart », selon le Met Office.

La météo de jeudi à samedi s’annonce « variable ».

Le soleil, les averses éparses et le temps orageux sont autant de possibilités qui s’offrent aux Britanniques.