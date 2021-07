Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques vont grésiller dans la canicule de 28 ° C alors que la vague de chaleur arrive pour le Jour de la liberté

PLAGES, parcs et jardins à bière sont prêts à être pleins à craquer alors qu’une vague de chaleur arrive juste à temps pour la Journée de la liberté.

Les températures ont commencé à monter en flèche hier et ont atteint une température étouffante de 28 °C.

Des amis profitent d’une pause sur la plage de Barry Island au Pays de Galles Crédit : WNS

Les plages devraient être bondées demain Crédit : Alamy

Les températures devraient atteindre des sommets de 28C aujourd’hui Crédit : Guzelian

Des sommets de 28C étaient attendus aujourd’hui – et il fera encore plus chaud avec 31C sur les cartes demain et lundi lorsque les restrictions de Covid seront levées en Angleterre.

Un porte-parole du Met Office a déclaré : « De nombreuses régions du Royaume-Uni pourraient atteindre les critères de canicule dans les prochains jours.

« Les températures augmentent au jour le jour pendant le week-end, atteignant des températures moyennes à élevées le samedi et le dimanche.

« Certains endroits dans le centre et le sud atteindront 30 ° C samedi et quelques endroits pourraient atteindre 31 ° C dimanche et lundi. »

🔵 Lisez notre blog météo britannique en direct pour les dernières prévisions

Ce sera la première fois cette année que les températures entreront dans les années 30.

La chaleur torride des Açores verra le scorcher d’aujourd’hui battre le record précédent de 29,7 ° C établi le 14 juin à Teddington, dans le sud-ouest de Londres.

Le météorologue du Met Office, Andy Page, a déclaré: « Les températures élevées resteront dans les prévisions jusqu’à la semaine prochaine. »

Une alerte canicule de Public Health England (PHE) est en place jusqu’à mardi.

PHE a exhorté les Britanniques à garder leur maison au frais, à boire beaucoup d’eau et à rester à l’abri du soleil entre 11h et 15h, lorsque les rayons UV du soleil sont les plus forts.

Le porte-parole, le Dr Owen Landeg, a déclaré: «La plupart des conseils pour vaincre la chaleur relèvent du bon sens et pour de nombreuses personnes, les périodes de temps plus chaud sont quelque chose qu’elles apprécient beaucoup.

« Cependant, pour certaines personnes, telles que les personnes âgées, celles qui ont des problèmes de santé sous-jacents et les jeunes enfants, la chaleur estivale peut entraîner de réels risques pour la santé.

ALERTE VAGUE DE CHALEUR

« C’est pourquoi nous exhortons tout le monde à garder un œil sur ceux que vous connaissez et qui pourraient être à risque. »

PHE a également rappelé aux membres du public de ne jamais laisser personne dans un véhicule fermé et garé, en particulier les nourrissons, les jeunes enfants ou les animaux.

Le temps chaud durera jusqu’à lundi, surnommé Freedom Day, lorsqu’après près d’un an et demi les restrictions de Covid seront levées.

La règle de six sera enfin supprimée à l’intérieur et la distanciation sociale et le service à table dans les pubs sont également laissés pour compte.

Les masques faciaux deviennent facultatifs dans de nombreux lieux, et les événements à grande échelle comme les festivals, les concerts et les discothèques font leur retour.

Les sites de beauté étaient déjà occupés hier, y compris les sables de Durdle Door dans le Dorset.

Les amateurs de plage se sont également rafraîchis dans la mer à Barry Island, dans le sud du Pays de Galles, où la plupart des bordures devraient être levées le mois prochain.

Tilley Fosbrook, trois ans, et sa maman Alisha, de Keighley, West Yorks, ont joué dans des fontaines à proximité de Bradford.

Pendant ce temps, les membres des 360 Allstars ont fait des backflips lors d’un événement London Wonderground à Earl’s Court

Congestion hier sur l’autoroute M5 Crédit : Alamy

Un bar flottant sert des parieurs sur la rivière Cam à Cambridge Crédit : PA

Les baigneurs ont afflué à Durdle Door dans le Dorset hier pour profiter du soleil Crédit : ©Graham Hunt

Un ciel dégagé et un temps chaud ont attiré les Britanniques à Warleigh Weir pour se rafraîchir Crédit : Alamy

Un nageur fait des vagues à Lymington Sea Water Baths, Hants

Quelques clochards profitent du soleil à Bournemouth, Dorset