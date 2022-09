Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques verront les derniers jours de l’été avec un soleil de 19 ° C après le plongeon arctique du week-end à travers le Royaume-Uni

BRITS devrait voir les derniers jours de l’été alors que les températures devraient atteindre 19 ° C la semaine prochaine.

Le Met Office prévoit que le pays profitera d’un dernier souffle de l’un des étés les plus chauds jamais enregistrés au cours de la semaine.

Les Britanniques devraient profiter d’une période de chaleur après le plongeon arctique de ce week-end Crédit : Alamy

Les températures devraient grimper dans les 20C Crédit : Bav Media

Cependant, avant cela, le Royaume-Uni devrait connaître un froid glacial causé par les vents arctiques balayant le pays.

Le Nord pourrait voir le mercure chuter jusqu’à -6 °C ce soir, tandis que la plupart des autres régions seront en dessous de zéro pendant la plongée dans l’Arctique.

Le météorologue du Met Office, Alex Deakin, a déclaré: « Au cours des prochains jours, la haute pression sera une caractéristique importante de la météo.

“Il va pousser contre une autre zone de basse pression, et au fur et à mesure que ces deux zones se resserrent, les isobares se pincent, ce qui signifie que les vents se lèveront.

“Les températures nocturnes dans les zones urbaines seront en baisse à un chiffre et dans les zones rurales, nous serons bien en baisse à un chiffre.”

La haute pression devrait ensuite dominer la semaine à venir, gardant le Royaume-Uni sec et chaud avec des températures dans les 20 ° C

Deakin a ajouté: “Il va faire plus froid, mais les températures vont probablement augmenter au cours de la semaine prochaine et il y a une chance de voir des plaques de brouillard plus épaisses le matin.”

Cela survient après que la neige est tombée dans le Nord hier et que les températures ont chuté la nuit dernière.

Le Met Office définit un été indien comme une période calme de temps qui se produit en automne, suit souvent une période de gel.

Cependant, les prévisionnistes ont déclaré qu’il était encore trop tôt pour dire qu’un tel sort était en réserve pour le Royaume-Uni.