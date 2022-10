Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques trempés par des pluies torrentielles AUJOURD’HUI – et cela ne fera qu’empirer avec l’avertissement de « danger pour la vie »

BRITS sera trempé par des pluies torrentielles aujourd’hui – et cela va empirer avec un avertissement de vents violents “danger pour la vie” demain.

De fortes averses vont inonder certaines parties du pays aujourd’hui alors que le Met Office émet un avertissement météo jaune pour la pluie avec des craintes d’inondations.

Les avertissements météorologiques couvrant la majeure partie de l’Écosse et du Pays de Galles ont également été prolongés jusqu’à mercredi Crédit : PA

Des avertissements météorologiques jaunes ont été émis dans certaines parties du Royaume-Uni alors que des averses torrentielles et des vents violents frappent 1 crédit

Un autre avertissement jaune pour les coups de vent destructeurs susceptibles de causer un “danger pour la vie” est en place pour demain.

La météorologue du Met Office, Annie Shuttleworth, a déclaré: “Cette semaine sera une semaine particulièrement changeante, avec de la pluie probable dans de nombreuses régions à certains moments.

“Il sera plus persistant jusqu’à jeudi matin, en particulier pour les régions du nord et de l’ouest du pays, après il deviendra plus pluvieux.”

Elle a ajouté: “Les pluies les plus fortes sont attendues mardi soir et mercredi dans la journée.

“Nous pourrions voir jusqu’à 60 mm tomber mardi et mercredi dans certaines parties du nord de l’Angleterre et de l’ouest de l’Écosse, soit environ 2 pouces.”

Des retards de voyage et des inondations sont attendus après l’avertissement de mardi pour de fortes pluies de minuit à 10 heures du matin dans l’ouest de l’Écosse,

Des vents allant jusqu’à 70 ou 80 mph sont prévus pour mercredi dans le nord du Royaume-Uni, y compris une grande partie du Pays de Galles, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord.

Le Met Office a émis un avertissement qui se lit comme suit: “Il y a un petit risque de blessures et de danger de mort à cause de débris volants.

“Il y a un petit risque de blessures et de danger de mort à cause de débris volants.”

Des coupures de courant sont également susceptibles de se produire avec des effets d’entraînement limitant la couverture de la téléphonie mobile.

Au total, huit avertissements d’inondation ont été annoncés par l’Agence écossaise de protection de l’environnement au milieu des prévisions de fortes pluies et beaucoup d’entre eux concernent les îles occidentales.

Les averses torrentielles et les vents violents devraient frapper en raison d’un système de basse pression sur le Royaume-Uni, en particulier dans l’ouest de l’Écosse.

Un avis du Met Office a informé les gens que les services de bus et de train seraient probablement affectés et que les temps de trajet augmenteraient.

Les inondations et les embruns sur les routes allongeront également les temps de trajet et ils ont averti le public de ne pas conduire à moins que cela ne soit vraiment nécessaire.

Des fermetures de routes et de ponts pourraient être probables car des avertissements d’inondation ont été mis en place.

Il est également conseillé de rester à l’intérieur autant que possible mais si vous avez besoin de sortir, ne vous abritez pas près des bâtiments, des arbres ou des clôtures car ils pourraient s’effondrer.

D’ici la fin de la semaine, le temps devrait s’améliorer avec des prévisions d’éclaircies ou d’ensoleillement.