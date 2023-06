Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques touchés par PLUS d’avertissements de tempête… avant le réchauffement du week-end de 27 ° C

Les ORAGES ont déclenché des inondations soudaines et le chaos des voyages lundi – et d’autres sont prévus avant un week-end torride de 27 ° C.

Woburn dans le Bedfordshire a été frappé par 26,4 mm de pluie en une heure seulement hier après-midi alors que la Grande-Bretagne a été emportée après des jours de températures grésillantes de mercure.

Des orages ont provoqué des inondations soudaines sur les routes près d’Inverness lundi 1 crédit

Des avertissements jaunes d’orage ont été déployés aujourd’hui en Écosse et en Irlande du Nord Crédit : Bureau MET

Les coureurs ont frappé le tarmac un mardi matin ensoleillé à Greenwich Park, dans le sud-est de Londres Crédit : George Cracknell Wright

Et l’inondation au bas de la M1 était si grave qu’elle a transformé un pont en une « pièce d’eau », inondant les véhicules qui y circulaient.

Le Met Office a émis lundi plusieurs avertissements météorologiques, notamment des alertes orange « danger pour la vie », avec des avertissements jaunes d’orage désormais déployés en Écosse et en Irlande du Nord aujourd’hui.

Ils couvrent l’ouest de l’Écosse, de Glasgow jusqu’aux Highlands et à l’ouest de l’Irlande du Nord.

Les avertissements – en place de midi à 21 heures aujourd’hui – avertissent les résidents que les maisons et les entreprises pourraient être inondées rapidement.

Malgré les nuages ​​​​d’orage qui s’accumulent dans ces régions, mardi sera principalement sec et chaud pour le reste du Royaume-Uni avec de longues périodes de soleil.

Mais il y aura des nuages ​​épars et quelques averses dans le nord-ouest ainsi que dans le sud de l’Angleterre, avec un risque d’orage.

Mardi verra des sommets de 27C à Cardiff, 27C à Édimbourg, 25C à Norwich, 24C à Plymouth et 22C à Newcastle.

Au cours de cette soirée et de la nuit, la plupart des averses se dissiperont et ce sera une nuit largement sèche avec des périodes claires pour la plupart.

Mais davantage de nuages ​​bas devraient persister le long des côtes nord et sud-ouest.

Mercredi verra des sommets similaires à ceux de mardi pour une grande partie du pays, mais il sera moins humide et plus sec.

Jeudi verra encore plus de températures de cuisson avec des maximums de 25 ° C à Manchester alors que la pluie reste claire jusqu’à vendredi.

Il y aura des sommets de 25 ° C vendredi, mais la pluie poussera de l’ouest, inondant le nord du Pays de Galles et atteignant Lands End à Cornwall.

Samedi verra ensuite les températures grimper à 27 ° C attendus alors qu’un autre week-end de cuisson attend les Britanniques.

Le temps torride a incité les vétérinaires à avertir les propriétaires d’animaux des dangers des températures élevées et de la façon de prendre soin de vos cabots et chats pendant les périodes de chaleur.

Des nuages ​​​​d’orage se rassemblent sur l’Écosse et l’Irlande du Nord mardi 1 crédit

Sophia Kirke et Hope Gemmell, toutes deux âgées de 22 ans, ont apprécié les températures de cuisson à Hampton Pool lundi matin avant que la capitale ne soit ravagée. 1 crédit