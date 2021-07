Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques subiront une vague de chaleur de 30 °C pendant DEUX SEMAINES alors que le ciel s’éclaircit juste à temps pour la finale de l’Euro ce week-end

Les BRITS devraient grésiller dans une vague de chaleur de 30 °C qui durera DEUX SEMAINES alors que le ciel s’éclaircit juste à temps pour la finale de l’Euro ce week-end.

Une « vague de chaleur » devrait arriver sur ces côtes à partir du 19 juillet et durera jusqu’au 2 août, a prédit le Met Office.

Le temps chaud reviendra au Royaume-Uni pendant deux semaines Crédit : Alamy

Les températures se situent actuellement autour de 21C Crédit : BNPS

Une vague de chaleur devrait frapper la Grande-Bretagne à partir du 19 juillet

Une Londonienne profite de son déjeuner au soleil Crédit : LNP

Il vient après des semaines de temps instable Crédit : PA

Au cours des dernières semaines, le Royaume-Uni a été en proie à de fortes averses et orages, mais il semble que le temps estival finira par frapper plus tard ce mois-ci.

Mais dans de meilleures nouvelles, les prévisions à long terme du Met Office prévoient des périodes plus ensoleillées pour le reste du mois de juillet et début août, où les conditions pourraient être «plus chaudes et plus sèches» que l’année moyenne.

Le Met Office dit qu’à partir du 19 juillet, il y a « une probabilité accrue que des périodes très chaudes ou très chaudes se produisent »,

Les prévisionnistes disent que « le temps beau et sec pour une grande partie du Royaume-Uni est très probable pour le reste du mois de juillet » à partir de ce moment.

Et les températures devraient grimper jusqu’à 30°C.

Et malgré le temps maussade pour l’affrontement entre l’Angleterre et le Danemark ce soir – si les Trois Lions se qualifiaient pour la finale dimanche, également à Wembley, le temps devrait être plus sec et plus chaud.

Un nageur se baigne dans la mer agitée de la station balnéaire de West Bay dans le Dorset par une journée chaude et ensoleillée plus tôt dans la journée Crédit : ©Graham Hunt

Les fans anglais visitant les plages de Bournemouth, Dorset montrent leur soutien à l’équipe avant la demi-finale de l’Euro 2020 Crédit : BNPS

Les températures grimperont jusqu’à 30°C Crédit : PA

A partir de ce week-end, le Met Office prédit que le temps va commencer à s’installer Crédit : Rex

Greg Dewhurst, un météorologue, a déclaré à Sun Online: « Nos derniers modèles ont des températures autour de 22C (21,6F), peut-être 23C (73,4F) – il y a toujours le risque de quelques averses autour mais peut-être moins fréquentes et moins fortes par rapport à mercredi, « , a déclaré M. Dewhurst.

De jeudi à vendredi, il semble qu’il y aura encore des averses, mais ce risque diminue, a ajouté M. Dewhurst.

Les températures se situent actuellement à environ 21C (69,8F) – environ la moyenne pour la période de l’année.

Avec plus de pluies torrentielles qui devraient balayer le Royaume-Uni cette semaine, le bookmaker Coral fait déjà des chances ce mois-ci, à 1-2, d’être le mois de juillet le plus humide depuis le début des records.

« Le début brillant de lundi matin sera un lointain souvenir avec certaines des prévisions météorologiques pour cette semaine et nous nous attendons maintenant fermement à ce que ce mois entre dans le livre des records comme le mois de juillet le plus humide de tous les temps », a déclaré Harry Aitkenhead de Coral.

À partir de ce week-end, le Met Office prédit que le temps commencera à s’installer, avec des conditions plus chaudes et plus sèches à travers le pays.

Cela survient après que les spectateurs ont tenté de se protéger de la pluie lors de la sixième journée des championnats de tennis de Wimbledon à Londres samedi.