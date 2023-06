Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques sont frappés par des avertissements de pluie… mais ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles avec un soleil de 25 ° C à suivre

Les BRITS sont prêts pour une fin de week-end misérable avec des pluies orageuses et plus de pluie à suivre lundi – mais ce n’est pas une prévision entièrement sombre pour certains.

Le Met Office a actuellement mis en place des avertissements d’orage pour ce soir et ce soir qui couvrent toutes les régions du Royaume-Uni à l’exception du centre et du nord de l’Écosse.

Les festivaliers de l’île de Wight se protègent de la pluie plus tôt dans la journée Crédit : Dave Nelson

Le Met Office a un avertissement météo jaune pour la pluie en place à partir de minuit ce soir Crédit : Bureau MET

Les amateurs de plage à Bournemouth, dans le Dorset, profitent au maximum des choses aujourd’hui, bien que des orages soient attendus ce soir Crédit : BNPS

Des pluies abondantes et orageuses devraient se poursuivre dans les régions du nord à mesure que la nuit avance, tandis qu’ailleurs, il deviendra plus sec avec quelques périodes claires et des nuages ​​bas épars.

Les Britanniques pourraient avoir du mal à s’endormir car la nuit devrait être chaude et humide, en particulier dans l’est de l’Angleterre, selon le prévisionniste.

Le Met Office a également mis en place un avertissement météo jaune pour la pluie qui se déclenche à minuit ce soir et dure jusqu’à midi lundi.

La majeure partie de l’ouest et de l’est de l’Écosse est touchée ainsi que de grandes parties du centre et du sud de l’Écosse ainsi que du nord de l’Angleterre et s’étend aussi loin au sud que The Humber.

Les automobilistes pourraient être confrontés à des conditions de conduite difficiles et il pourrait y avoir des retards ou des annulations de services d’autobus et de train.

Sarah Cook, responsable nationale des inondations à l’Agence pour l’environnement, a déclaré: «Dimanche après-midi et dans la nuit, de fortes averses et des orages lents pourraient entraîner des inondations localisées des eaux de surface à travers l’Angleterre.

« Les équipes de l’Agence de l’environnement sont sur le terrain et aideront les autorités locales à répondre aux inondations des eaux de surface. Nous exhortons les gens à ne pas conduire dans les eaux de crue – elles sont souvent plus profondes qu’elles n’en ont l’air et seulement 30 cm d’eau courante suffisent pour faire flotter votre voiture.

Les fortes pluies en Ecosse se dégageront progressivement vers le nord.

Plus au sud, tout nuage bas se dissipera, laissant une autre journée de soleil et d’averses, qui pourraient parfois devenir orageuses.

Il se sentira cependant humide et Londres devrait voir un maximum de 25 ° C vers 16 heures lundi.

En regardant plus loin pour la semaine de travail, le Met Office prévoit un mélange de soleil très chaud avec quelques averses éparses, celles-ci pouvant devenir orageuses, en particulier dans le nord-ouest.

Il deviendra plus sec dans le sud-est mais restera chaud et souvent humide.

Les copains se détendent à St James’s Park, à Londres, où les températures pourraient atteindre 25 ° C lundi Crédit : LNP

La foudre frappe au-dessus de la Manche aux premières heures de dimanche matin Crédit : BNPS