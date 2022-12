Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques sont frappés par des avertissements de neige et de glace sur les routes dans le refroidisseur d’os Boxing Day

Les BRITS ont été frappés par des avertissements météorologiques alors que la neige et la glace devraient balayer certaines parties du pays dans un refroidisseur d’os Boxing Day.

Le Met Office a émis deux avertissements météorologiques jaunes, avec un chaos de voyage probable et même le risque de coupures de courant.

De la neige et de la glace sont attendues dans certaines régions du pays | Glasgow, Écosse Crédit : Getty

Le Met Office a émis deux avertissements météorologiques jaunes Crédit : Bureau MET

Les Britanniques audacieux ont bravé les eaux glaciales pour un plongeon de Noël au Pays de Galles hier | Porthcawl, Pays de Galles Crédit : Dave Nelson

Le premier avertissement couvre la majeure partie de l’Écosse, toutes les parties sauf les plus à l’est devant voir de la neige et de la glace.

Des averses de neige et des routes verglacées devraient frapper les Écossais avec un double coup dur glacial, rendant probable des perturbations sur les routes, en particulier sur les hauteurs.

Le Met dit même qu’il y a un petit risque de “perturbation” de l’alimentation électrique dans la région.

L’alerte a été activée à 21h hier soir et dure jusqu’à 18h ce soir.

Pendant ce temps, un deuxième avertissement, celui-ci juste pour la glace, couvre l’Irlande du Nord.

Les prévisionnistes préviennent qu’il faut s’attendre à des blessures causées par des glissades et des chutes sur la glace.

Cependant, des plaques de verglas ne sont attendues que plus tôt dans la journée, l’avertissement s’étendant des premières heures de ce matin jusqu’à 10h.

Les deux zones d’avertissement connaîtront des températures entre 1C et 3C pendant une grande partie de la journée.

Cela survient après que des Britanniques audacieux ont été vus bravant le froid glacial pour passer d’un plongeon de Noël dans les eaux glacées autour de Coney Beach, au Pays de Galles.

Des nageurs passionnés portant des maillots de bain sur le thème du Père Noël ont sauté le pas malgré des températures engourdissantes dans le cadre d’une étrange tradition festive.

Plus au sud, cependant, les perspectives sont beaucoup plus douces avec des maximums d’environ 8 ° C sur une grande partie de la côte sud, tandis que les Midlands devraient voir des températures osciller autour de 5 ° C.

Il devrait être sec dans la plupart des régions pour le lendemain de Noël, mais une bande de très fortes pluies s’abat sur l’Atlantique et devrait frapper le Royaume-Uni au cours des deux ou trois prochains jours.

Les prévisions du Met pour cette semaine prévoient une semaine froide, avec des averses hivernales dans le Nord.

D’ici la fin de la semaine, ils s’attendent à : “Des épisodes de pluie se répandant dans la plupart des régions mercredi, suivis d’averses violentes jeudi. Des coups de vent dans de nombreuses régions. De nouvelles pluies et des vents forts se propagent vendredi.”

Jusqu’à la semaine prochaine, y compris le réveillon du Nouvel An, le prévisionniste prédit: “Probablement sec dans de nombreuses régions au début vendredi, mais des averses qui pourraient être localement fortes parfois susceptibles de se propager du sud-ouest tout au long de la journée, et un certain risque de neige sur les collines.

“Conditions venteuses probables, avec des coups de vent possibles sur les hauteurs et vers les côtes. Températures proches de la moyenne saisonnière. Le temps reste variable jusqu’au Nouvel An, avec des pluies et des averses plus fréquentes dans l’ouest et le nord-ouest.

“Doux dans le sud pour la dernière partie de la période, tandis que le nord connaît un mélange de périodes plus douces et plus froides.”

La trempette glacée est une étrange tradition de Noël locale | Porthcawl, Pays de Galles Crédit : Dave Nelson