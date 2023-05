Météo au Royaume-Uni: les Britanniques s’imprégneront du 21C lors des fêtes de rue pour célébrer le couronnement du roi Charles – mais vous aurez peut-être besoin d’un brolly

Les BRITS sont prêts à faire la fête à des températures de 21 ° C alors qu’ils célèbrent le couronnement du roi Charles – mais un brolly pourrait être nécessaire.

Des fêtes de rue ont lieu dans tout le pays aujourd’hui pour marquer l’événement historique et la bonne nouvelle du Met Office est qu’il fera plus ensoleillé et plus chaud pendant la majeure partie de la journée.

Les Britanniques organiseront des fêtes de rue à travers le pays aujourd’hui pour marquer le couronnement du roi Charles Crédit : James Whatling

Il fera sec et ensoleillé dans la plupart des régions aujourd’hui, bien qu’il y ait un risque d’averses dans l’après-midi Crédit : Bureau MET

Le défilé aérien de Buckingham Palace a dû être raccourci en raison de la météo d’hier Crédit : Getty

La plupart des régions du pays resteront sèches avec des périodes ensoleillées, mais il y a un risque d’averses éparses cet après-midi, en particulier dans l’est.

Il fera également chaud dans la plupart des régions, avec des maximums de 21 ° C cet après-midi.

Le nord-est sera cependant plus frais en raison de nuages ​​bas et d’une brise terrestre.

Des nuages, de la pluie et des vents plus forts émergeront dans l’ouest au cours de la soirée et se propageront dans la plupart des régions à l’exception de l’est et du sud-est de l’Angleterre pendant la nuit.

Il se sentira doux pour la plupart des pièces.

Les conditions devraient être très différentes de celles de samedi, car les sympathisants ont tenté de rester au sec par temps humide.

Même le défilé aérien au-dessus de Buckingham Palace a dû être raccourci en raison de la météo.

Et le roi Charles et sa famille ont bravé la pluie pour saluer les foules en liesse alors qu’ils s’unissaient sur le balcon du palais après le couronnement historique.

Le lundi férié débutera avec un peu de soleil tôt dans l’Extrême-Orient, mais ailleurs, il fera nuageux avec des épisodes de pluie parfois abondants.

Les conditions s’éclairciront en Irlande du Nord et en Écosse, mais de fortes averses orageuses se développeront.

Plus loin, alors que les Britanniques retourneront au travail après le long week-end, ce sera principalement un mélange de soleil et d’averses.

Les averses peuvent parfois devenir lourdes avec un risque de tonnerre.

En raison des vents légers, il fera chaud au soleil.

Le lundi étant un jour férié, les Britanniques peuvent marquer l’occasion avec style aujourd’hui – sans se soucier d’avoir la gueule de bois au travail.

Les membres de la famille royale se mettent également dans l’ambiance et se joignent à la fête.

La princesse Anne, la sœur du roi, doit assister à une fête de rue communautaire à Windsor tandis que les filles du prince Andrew, les princesses Béatrice et Eugénie, y assisteront également à un grand déjeuner.

Le Premier ministre Rishi Sunak organisera un déjeuner dans son bureau et sa résidence du 10 Downing Street, invitant des bénévoles de la communauté et des réfugiés ukrainiens.

« Les gens marquent cette occasion capitale dans un esprit d’unité et d’espoir pour l’avenir », a-t-il déclaré.

Take That, Lionel Richie et Katy Perry sont parmi les stars qui se produisent sur la pelouse est du château de Windsor, avec 20 000 personnes attendues.

Le spectacle rappellera les célébrations du jubilé de platine de juin 2022 pour marquer le record d’Elizabeth 70 ans sur le trône, trois mois seulement avant sa mort à l’âge de 96 ans.

Le baryton-basse gallois Bryn Terfel – qui a chanté pendant le service du couronnement – se produira également, aux côtés du pianiste chinois Lang Lang, Andrea Bocelli, Paloma Faith et Nicole Scherzinger.

La star hollywoodienne Tom Cruise, l’actrice Joan Collins, l’aventurier Bear Grylls et le chanteur Tom Jones apparaîtront par message vidéo.

Le Royal Ballet, le Royal Opera, la Royal Shakespeare Company, le Royal College of Music et le Royal College of Art se réuniront pour une représentation unique.

Le palais de Buckingham a déclaré que la pièce maîtresse serait « Éclairer la nation », dans laquelle des lieux bien connus à travers la Grande-Bretagne seront éclairés à l’aide de projections, de lasers, de drones et d’illuminations.

Ils comprennent le front de mer de Blackpool, les jardins de la paix de Sheffield, le parc naturel Eden Project à Cornwall et le pont Tyne à Newcastle.