Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques seront frappés par PLUS de pluie après le chaos des glissements de terrain et des inondations

Les BRITS devraient être frappés par davantage de pluie après le chaos des glissements de terrain et des inondations d’hier.

Le Met Office a activé de nouveaux avertissements météorologiques s’étalant sur la semaine à venir en Écosse.

Davantage de pluie et de nouvelles inondations sont attendues en Écosse dans les prochains jours. Crédit : Alay

Des averses intenses ont déclenché une série d’avertissements météorologiques Crédit : © Michael McGurk 2023

Une alerte jaune couvre aujourd’hui la majeure partie de la région, tandis qu’une alerte orange plus sévère persiste sur le centre et l’est de l’Écosse jusqu’à 14 heures.

Ce dernier met en garde contre un « danger pour la vie » dû aux eaux de crue rapides, mettant en danger les habitations et les entreprises.

Certaines communautés pourraient même être isolées à cause des coupures d’électricité et du chaos des déplacements provoqué par les inondations.

Un certain nombre d’opérateurs ferroviaires ont annulé leurs services au nord de la frontière, tandis que certaines lignes sont en cours d’inspection.

Dix personnes ont dû être évacuées par avion depuis l’A38 près de Tarbet hier après-midi après qu’un glissement de terrain ait enveloppé la route.

Il y a également un autre avertissement jaune pour la pluie active le long de la côte ouest de l’Écosse mardi, avec d’autres inondations possibles.

L’Agence écossaise de protection de l’environnement (SEPA) dispose de 11 alertes d’inondation et de 53 avertissements d’inondation en cours.

Il y a également un avertissement d’inondation grave dans la région d’Aviemore/Dalfaber, dans le parc national des Cairngorms.

Ruth Ellis, responsable des inondations pour la SEPA, a déclaré : « Nous sommes susceptibles de constater d’importants impacts d’inondations de rivières et d’eaux de surface dans ces zones.

« Un danger pour la vie, des inondations de propriétés généralisées, des inondations de routes et des perturbations des infrastructures sont possibles. »

L’Écosse subit le plus gros d’une bande de fortes averses poussant vers l’est depuis l’Atlantique.

Le reste du pays, cependant, a connu des conditions douces ces derniers jours, et cette tendance devrait se poursuivre.

Des températures maximales de 23 °C sont prévues pour le sud-est cet après-midi, avec la même température demain et 21 °C mardi.

Même le Nord connaît des conditions plus claires, avec 19°C à Manchester et 16°C à York.

Les prévisions du Met Office pour la journée indiquent : « La pluie sur le nord de l’Écosse se dissipe lentement vers l’est au cours de l’après-midi.

« Ailleurs, après un début sombre par endroits, une journée largement sèche avec beaucoup de périodes plus lumineuses et un soleil brumeux. »

Demain, on s’attend à un temps « sec, beau et chaud » loin de l’Écosse.

Cependant, les prévisions de mardi à jeudi ajoutent : « Devenant plus frais et plus venteux avec de la pluie se propageant vers le sud à partir de mardi et jusqu’à mercredi avant de devenir plus sec avec des éclaircies.

« La pluie s’est propagée vers le nord plus tard jeudi. »

De graves perturbations des voyages sont attendues Crédit : Alay

Dix personnes ont dû être évacuées par avion suite à un glissement de terrain sur l’A38 hier. Crédit : OURS ÉCOSSE/UNPIXS