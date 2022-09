Météo au Royaume-Uni: les Britanniques seront fouettés par des coups de vent “sévères” de 55 mph cette semaine alors que le fort courant-jet de l’Atlantique entraîne de fortes averses

La GRANDE-BRETAGNE est prête à être battue par des coups de vent “graves” pouvant atteindre 55 mph alors que le vent et la pluie balayent l’Atlantique à la fin de la semaine.

Le bureau du Met a déclaré que le temps humide et venteux en provenance d’Amérique du Nord verrait “des pluies plus fortes et des vents forts” frapper certaines parties du pays.

Le Royaume-Uni est prêt pour un temps humide et des coups de vent « violents » Crédit : Alamy

Les tempêtes ne devraient pas être des vestiges de l’ouragan Fiona, qui a dévasté le Canada et Cuba et devrait bientôt frapper les États-Unis.

Au lieu de cela, la cause est probablement le courant-jet de l’Atlantique transportant un temps orageux sur notre chemin.

Certaines parties du Royaume-Uni pourraient connaître des sommets de 17 ° C vendredi, mais le temps humide se propagera rapidement vers l’est au cours du week-end.

Glasgow est prévu 14C tandis que Belfast pourrait voir 15C.

Cependant, la météorologue du Met Office, Anne Shuttleworth, a rassuré les Britanniques sur le fait que l’impact des conditions devrait être limité.

Elle a souligné que les prévisions n’étaient pas inhabituelles pour cette période de l’année.

Elle a déclaré: “Les vents les plus forts affecteront le nord-ouest de l’Écosse et l’Irlande du Nord où de violents coups de vent sont possibles, jusqu’à 55 mph, vendredi matin et après-midi.

“Il y aura également des vents forts le long de la côte sud vendredi après-midi et soir, où il y a un risque de coups de vent, pendant une courte période.”

Ses prévisions prévoyaient également un “fort courant-jet atlantique” qui “pousserait une profonde zone de basse pression à travers l’Atlantique qui apporterait une pluie de pluie au Royaume-Uni vendredi avec quelques vents forts”.

“Il est susceptible d’apporter certaines des pluies les plus fortes et des vents les plus forts que nous ayons vus jusqu’à présent cet automne.”

Samedi devrait également être « instable » avec des précipitations plus fortes dans le sud.

Cependant, d’ici dimanche, le temps sec devrait revenir et les conditions dans tout le pays devraient se calmer.