Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques seront battus par TROIS JOURS de temps orageux avec des avertissements d’inondation en vigueur

Les BRITS se préparent à de fortes pluies et à des coups de vent alors que trois jours de temps orageux frappent le Royaume-Uni.

Plus de 150 avertissements d’inondation sont en place, avec de grandes parties du pays prêtes à voir des averses, tandis que des rafales peuvent atteindre jusqu’à 50 mph.

Les Britanniques sont préparés pour trois jours de temps orageux, avec des inondations probables | Ibsley, Hampshire Crédit : PA

De fortes pluies et des vents violents devraient frapper le Royaume-Uni | Pont de Westminster, Londres Crédit : PA

Il y a des avertissements météorologiques jaunes à travers le pays pour les prochains jours Crédit : OpenMapTiles, Met Office

Le Met Office a une série d’avertissements météorologiques jaunes pour le vent et la pluie au cours des trois prochains jours alors que des conditions orageuses arrivent de l’ouest.

Un avertissement de vent est en place sur la côte nord de l’Écosse à partir de ce soir jusqu’à 10 heures demain, tandis que le nord-est et la majeure partie du Pays de Galles sont soumis à des avertissements de pluie ce soir.

Dans ces régions, les prévisionnistes disent que l’inondation des maisons et des entreprises est probable, tandis que le chaos des voyages est attendu.

Il y a même la possibilité “d’une interruption de l’alimentation électrique et d’autres services”.

Dans les prochains jours, le sud-ouest et le sud-ouest du Pays de Galles sont couverts par des avertissements de pluie tout aussi violents à partir de demain soir et tout au long de jeudi.

Pendant ce temps, l’Agence pour l’environnement a émis 101 alertes d’inondation et 29 avertissements d’inondation, tandis qu’il y a 34 avertissements et une alerte au Pays de Galles et un avertissement et six alertes en Écosse.

Cela porte le nombre total d’avertissements et d’alertes à 166.

Les zones susceptibles de voir des inondations comprennent les zones autour de la rivière Severn et des Wiltshire Dales.

Cela survient après que des milliers de maisons ont été éteintes par le mauvais temps, dont près de 200 près de Worcester, près de 130 à Exeter et plus de 150 à Morecambe, dans le Lancashire.

Le Met a averti que “de fortes pluies persistantes pourraient entraîner des perturbations”, tandis que les embruns et les inondations sur les routes ont déjà causé des retards.

Deux autoroutes, la M4 et la M25, ont été frappées par le chaos des embouteillages aux heures de pointe alors que la pluie incessante s’abattait ce matin.

Sur la M25, des files d’attente de neuf miles de long se sont accumulées après un carambolage entre les jonctions 8 et 9, le tronçon entre Reigate et Leatherhead.

Sur la M4 en direction de Londres, de longues files d’attente se sont accumulées après un accident de deux véhicules entre la sortie 5 à Slough et la sortie 4B près de Heathrow.

Le météorologue Alex Deakin a décrit les prévisions globales pour aujourd’hui comme “une affaire plutôt terne et humide” avec des “vents en rafales”.

Mais il a ajouté qu’il fera “plus doux que lundi”, avec des températures à deux chiffres pour une grande partie du Royaume-Uni.

M. Deakin a déclaré: “La pluie se répandra dans l’est de l’Angleterre, puis dans l’Écosse.

“Il y aura des pluies abondantes et persistantes pour le nord-ouest de l’Angleterre et certaines parties du Pays de Galles, et, comme il a été si humide récemment, cette pluie supplémentaire pourrait causer des problèmes, nous avons donc mis en place des avertissements jaunes du Met Office.”

Les coups de vent ont même fait tomber des arbres, tandis que les inondations ont provoqué le chaos des voyages | Preston, Lancashire Crédit : Alamy

Le Met Office a mis en garde contre une «pluie abondante et persistante» à travers le pays | Folkestone, Kent Crédit : PA