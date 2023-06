Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques seront battus par des orages avec des avertissements à travers le pays après un ensoleillement de 32 ° C

Les BRITS se préparent à être battus par les tempêtes après s’être baignés sous un soleil de 32 ° C hier.

Le Met Office a émis plusieurs avertissements météorologiques alors que de fortes pluies, du tonnerre et des éclairs traversent la bande de haute pression qui a baigné le Royaume-Uni de soleil pendant des jours.

Des orages devraient frapper le Royaume-Uni, comme on le voit ici à Sandown Bay, sur l’île de Wight samedi Crédit : BNPS

Le Met Office a émis un groupe d’avertissements météorologiques jaunes Crédit : Bureau MET

Des inondations sont également possibles, comme on le voit ici à Monsall, Manchester hier Crédit : MEN Media

Les fêtards ont refusé de laisser la météo d’hier mettre un frein au festival Parklife à Manchester Crédit : BackGrid

Certaines parties de l’Irlande du Nord, du nord-ouest et du nord de l’Écosse, ainsi que presque tous les West Midlands et le Pays de Galles, sont sous avertissement jaune pour les orages.

Le sud du Pays de Galles et une grande partie du sud-ouest sont soumis à un avertissement jaune de pluie.

Le Met prédit le risque d’inondations « soudaines » dans ces zones, y compris l’inondation de maisons, ainsi que des retards de voyage potentiels.

Dans les régions les plus touchées du Pays de Galles et des West Midlands, des coupures de courant sont possibles et « d’autres services » à certaines propriétés pourraient être « perdus », selon les avertissements.

Cela vient après que le mercure ait grimpé jusqu’à 32 ° C à Surrey hier avant de céder la place à des pluies torrentielles.

Les fêtards profitant du festival Parklife à Heaton Park à Manchester ont subi l’impact d’un changement de temps, avec des actes suspendus en raison d’averses.

Les foules se sont précipitées pour la couverture et les performances sur toutes les scènes se sont arrêtées pendant une heure alors que les cieux s’ouvraient et que la foudre s’abattait sur le festival auquel assistaient 70 000 personnes, le deuxième jour avec des actes tels que le 1975, le Prodigy et Carl Cox programmés pour jouer.

Les conditions sont dues à un «panache ibérique» – une masse d’air chaud voyageant vers le nord depuis l’Espagne qui a également déclenché un risque d’averses.

Depuis ce matin, l’Agence pour l’environnement a émis un avertissement d’inondation, ce qui signifie qu’une inondation est probable, et 16 alertes d’inondation, ce qui signifie qu’elle est possible, active.

Les zones touchées comprennent Bottle Brook, Derbyshire et la rivière Maun, Nottinghamshire.

Les prévisions du Met pour aujourd’hui indiquent: « Rester chaud et humide pour beaucoup lundi, avec de nombreuses périodes ensoleillées en développement.

« Des averses orageuses éparses et lentes se développeront pendant la journée. Sensation très chaude mais plus fraîche près des côtes orientales. »

Demain est aussi « peut-être orageux » mais pour beaucoup il sera « très chaud » et « étouffant ».

Cependant, de meilleurs jours pourraient être sur le chemin, car les prévisions pour la dernière partie de la semaine prévoient qu’une accumulation de haute pression rendra les conditions « plus stables avec beaucoup de temps sec et de longues périodes de soleil chaud ».

Les prévisions à long terme pour le reste du mois suggèrent également un temps « beau et calme » au cours des deux prochaines semaines, avant que le risque d’orages ne se reproduise plus tard en juin.

Mais les foules du parc Heaton de la ville ont été envoyées se précipiter pour se mettre à l’abri alors que les actes ont été retardés hier après-midi Crédit : BackGrid

Cela est venu après que les températures ont culminé à 32 ° C avec des amateurs de soleil, comme cette foule à Bournemouth, Dorset, samedi, profitant de la chaleur Crédit : Getty