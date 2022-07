Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques seront battus par de fortes averses la semaine prochaine

Les BRITS se préparent à de fortes pluies cette semaine – quelques jours après que le pays a cuit dans un 26C scorcher.

Les prévisionnistes du Met Office ont prédit un ciel nuageux et de “fortes averses” dans certaines parties du Royaume-Uni aujourd’hui avant qu’une nuit fraîche ne s’installe.

Les Britanniques se sont battus contre de fortes pluies sur le front de mer de Tynemouth à North Tyneside cette semaine Crédit : NNP

Un homme a utilisé son sac pour se mettre à l’abri de la pluie à Henley-on-Thames au début du mois Crédit : Christopher Walls / Story Picture Agency

Et demain ne sera pas beaucoup mieux, avec un temps “humide et venteux” prévu pour le nord-est et l’ouest du Royaume-Uni alors que “l’air maritime tropical” frappe.

Mais mardi, le mercure pourrait à nouveau augmenter, les Britanniques devant profiter d’un ciel ensoleillé et de brises fraîches pour le reste de la semaine.

Le prévisionniste du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré à MailOnline: “Une image changeante émergera au cours des prochains jours, étant du côté chaud et humide pour beaucoup.”

Il a dit qu’il fera “chaud et lourd” alors que la pression monte lundi – la journée commençant par le soleil avant de devenir humide et venteuse dans le nord-est et l’ouest.

Mardi, les températures devraient à nouveau monter en flèche et Londres devrait atteindre des sommets de 29 ° C mardi.

Les Britanniques devraient profiter d’un ciel ensoleillé et de brises fraîches pour le reste de la semaine – mais les nuits pourraient ne pas être aussi agréables.

M. Dewhurst a ajouté: “Il va y avoir une sensation très lourde, plus encore la nuit, alors attendez-vous à un sommeil inconfortable, avec des températures à la fin de l’adolescence.”

Le prévisionniste du Met Office, Tom Morgan, a déclaré que la semaine prochaine apporterait “un temps britannique typiquement changeant” – avec de fortes pluies par endroits lundi.

Bien qu’il y ait des averses sporadiques, il fera “plus frais et plus ensoleillé” à la fin de la semaine.

Cela vient après que les Britanniques se soient baignés dans un 26C scorcher cette semaine – alors que la première interdiction des tuyaux d’arrosage en 10 ans a été introduite.

Les vacanciers ont afflué sur les plages à travers le pays pour profiter du beau temps pendant les vacances d’été des enfants.

Hier, les Britanniques ont été avertis qu’ils pourraient encourir des amendes pouvant aller jusqu’à 1 000 £ pour avoir utilisé des tuyaux d’arrosage alors que les sociétés d’eau imposent des interdictions.

Les changements devraient toucher au moins 17 millions de personnes.

Southern Water a été le premier à annoncer la mesure – citant que les niveaux des rivières étaient dangereusement bas suite à un pic de la demande pendant la vague de chaleur record.

Ils ont averti que les gens pourraient être frappés d’une lourde amende s’ils utilisaient des tuyaux d’arrosage pour arroser les jardins, laver les voitures ou remplir les étangs et les piscines.

D’autres fournisseurs, tels que Thames Water, South East Water et Walsh Water, ont également averti qu’ils pourraient emboîter le pas en exhortant leurs 17 millions de clients combinés à réduire leur consommation.

Un porte-parole de l’Agence pour l’environnement a déclaré: «L’annonce par Southern Water d’une interdiction d’utilisation temporaire pour ses clients dans le Hampshire et l’île de Wight est l’une des nombreuses mesures qu’eux-mêmes et d’autres compagnies des eaux devraient envisager pour réduire l’utilisation inutile de l’eau et protéger les approvisionnements des clients et le environnement.”

Les Britanniques se sont mis à l’abri lors d’une forte averse à Henley-on-Thames le 2 juillet Crédit : Christopher Walls / Story Picture Agency

Les fêtards se sont prélassés au soleil sur le sable à Bournemouth, Dorset, vendredi Crédit : BNPS