Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques se réveillent à la NEIGE avec des avertissements de verglas sur les routes pendant quatre jours alors que les températures plongent à -4C

Les BRITS se sont réveillés avec des avertissements de neige et de glace alors que les températures devraient tomber à -4 ° C.

De grandes parties de Cumbria ont été couvertes avant une semaine glaciale pour le Royaume-Uni.

Les Britanniques se sont réveillés avec des avertissements de neige et de glace alors que les températures chutent à -4 ° C Crédit : Jordan Crosby

Un chasse-neige est vu conduire à travers le village de Cumbrie de Nenthead Crédit : Jordan Crosby

Des avertissements d’inondation sont également en place à mesure que le niveau de l’eau monte. Photographié ce matin dans le Worcestershire. Crédit : Alamy

Des chasse-neige ont été vus traversant la ville de Nenthead pour dégager les routes ce matin.

Les températures devraient également chuter à -4 ° C mardi à Kendal, Cumbria et Dumfries en Écosse, selon les cartes du Met Office.

Les prévisions sur cinq jours des météorologues suggèrent que le temps “deviendra plus froid avec des averses de plus en plus hivernales en provenance du nord”.

Ce soir, il s’attend à de nouvelles averses de neige dans le nord avec un gel généralisé.

Et à partir de demain il fera froid, notamment dans le nord, avec quelques fortes gelées nocturnes tout au long de la semaine.

Un avertissement de glace couvrant une grande partie de l’Écosse et le nord-ouest et le nord-est de l’Angleterre suggère qu’il pourrait y avoir “des surfaces glacées et de la neige en hauteur conduisant à des conditions de déplacement difficiles par endroits” ce matin.

Des averses de neige “hivernales fréquentes” attendues ont également vu le Met Office émettre un long avertissement de neige et de glace pour le nord de l’Écosse d’aujourd’hui à mercredi.

Le Met Office a déclaré: “Quelques centimètres de neige sont probablement à de faibles niveaux sur une période donnée de 24 heures, avec un potentiel de 10 à 15 cm au-dessus de 200 mètres, en particulier dans certaines parties des Highlands. La glace constituera un danger supplémentaire, en particulier mardi. nuit.”

Les résidents sont invités à faire attention car il peut y avoir des plaques de verglas sur certaines routes, trottoirs et pistes cyclables non traités et certaines routes et voies ferrées sont susceptibles d’être affectées par des temps de trajet plus longs par les services routiers, de bus et de train.

Le prévisionniste a déclaré: “D’ici dimanche, la majeure partie du Royaume-Uni sera dans le flux d’air du nord, avec des températures plus basses se propageant plus au sud pendant la nuit.

“Les averses tomberont de plus en plus sous forme de grésil et de neige dans le nord, même à des niveaux inférieurs.

“Certaines averses plus au sud et à l’ouest, et peut-être une période de pluie plus persistante dans la nuit de lundi, pourraient également se transformer en grésil et en neige principalement sur les hauteurs telles que les Brecon Beacons, Exmoor et Dartmoor.

“Le gel nocturne deviendra plus répandu d’ici lundi soir, avec des températures nocturnes inférieures à 0 ° C dans une grande partie du Royaume-Uni.

“Les températures pourraient descendre jusqu’à -10°C dans les vallons abrités ou dans les hautes terres d’Ecosse où il y a de la neige.”

Le Met Office a déclaré que les averses continueraient dimanche, “tombant sous forme de neige dans le nord”.

Plus de 100 avertissements d’inondation sont également en place à travers le Royaume-Uni, car les conditions froides et humides devraient se poursuivre jusqu’à la semaine prochaine.

L’Agence pour l’environnement avait émis 119 avertissements d’inondation et 192 alertes d’inondation en Angleterre tôt dimanche matin, contre 98 avertissements et 169 alertes samedi.

Pendant ce temps, le Met Office avait mis en place plusieurs avertissements jaunes car le mercure devrait encore baisser.

Auparavant, des défenses contre les inondations, y compris l’embarquement, avaient été déployées dans le centre-ville de York.

Le conseil municipal de York a déclaré qu’il avait pris la mesure de garder la zone “sûre et ouverte” en exhortant les visiteurs à planifier leurs déplacements à l’avance.

Des secouristes ont été vus en train d’utiliser un bateau pour naviguer dans les eaux de crue dans le centre de York après que la rivière Ouse a éclaté.