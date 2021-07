Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques se rendent à la plage à partir de 7 heures du matin, le jour le plus chaud de l’année à 29 ° C

Les BRITS ont frappé la plage à partir de 7 heures du matin aujourd’hui – alors que des millions de personnes se prélassent dans des températures plus chaudes que les Bahamas aujourd’hui.

Le mercure montera à 29 ° C ce qui devrait être le jour le plus chaud de l’année alors qu’un chalumeau directement des Açores frappe les côtes britanniques.

🔵 Lisez notre blog météo britannique en direct pour les dernières prévisions

Summer Wallace, 21 ans, profite des rayons du soleil à Brighton Crédit : David McHugh / Brighton Pictures

Des amis de North Tyneside sont allés à la plage alors que le soleil se levait ce matin Crédit : NNP

Et à 7 heures du matin, les adorateurs du soleil prenaient déjà un bain à Bournemouth, Dorset Crédit : w8media

Les visiteurs de Lyme Regis dans l’ouest du Dorset pataugent dans la mer Crédit : Alamy

Et les adorateurs du soleil qui ont fait face à des semaines de mauvais temps ne perdent pas un instant.

Dans le Dorset, les familles ont commencé à s’installer sur le sable tôt ce matin dans le but de battre la foule.

À 7 heures du matin, beaucoup avaient pris leur place au bord de l’eau à Branksome Chine à Poole.

Et des amis robustes de Tynemouth, North Tyneside, ont fait mieux.

Les femmes ont été vues en train de plonger dans les vagues au lever du soleil pour faire du paddleboard.

Les prévisionnistes du Met Office disent que ce week-end sera le plus chaud de l’année jusqu’à présent, le mercure atteignant environ 32 ° C demain.

LES AÇORES SOUFFLENT AU CHALUMEAU GRANDE-BRETAGNE

Londres et le sud-est peuvent s’attendre à un ciel dégagé et à des sommets de 29 °C samedi, le mercure grimpant entre 31 °C et 32 ​​°C dimanche.

Et, pour changer, le temps fabuleux est partagé à travers le pays.

Les North Midlands et le South Yorkshire seront les endroits les plus chauds aujourd’hui – avant que la chaleur ne se déplace vers le sud demain.

Pendant ce temps, lundi devrait voir les températures les plus élevées se déplacer vers l’ouest du pays.

Le 14 juin est actuellement le jour le plus chaud de 2021, avec 29,7 °C enregistré à Teddington, au sud-ouest de Londres.

Il y a une atmosphère de vacances à Camber Sands Crédit : Alamy

Les gens se baignent alors que le mercure monte en flèche à Weymouth Crédit : Apex

Les Britanniques de tout le pays affluent à la plage aujourd’hui pour profiter au maximum du soleil Crédit : w8media

Bournemouth devrait être particulièrement occupé, la police se préparant à un week-end difficile Crédit : w8media

On s’attend à ce que ce soit le jour le plus chaud de l’année jusqu’à présent, avec encore plus de soleil à venir dimanche et lundi

Le chaos des voyages est attendu alors que des millions de personnes se dirigent vers la plage aujourd’hui.

Et à Bournemouth – où un incident majeur a été déclaré en juin 2020 après que des dizaines de milliers de personnes se sont entassées sur la plage – les flics se préparent à un week-end difficile.

La force a averti: « Un certain nombre de nos employés ont été testés positifs pour Covid ou s’auto-isolent, et les temps d’attente pour les appels 101 seront plus longs ce week-end.

« Nous nous attendons à ce qu’il soit occupé et donnerons la priorité à 999 appels. »

Un porte-parole du Met Office a déclaré : « De nombreuses régions du Royaume-Uni pourraient atteindre les critères de canicule dans les prochains jours.

« Les températures augmentent au jour le jour pendant le week-end, atteignant des températures moyennes à élevées le samedi et le dimanche.

« Certains endroits dans le centre et le sud atteindront 30 ° C samedi et quelques endroits pourraient atteindre 31 ° C dimanche et lundi. »

Un couple déniche la crème solaire dans l’East Sussex Crédit : Alamy

Les bookmakers ont réduit les chances que ce mois de juillet soit le plus chaud de tous les temps Crédit : w8media

Le soleil est le bienvenu après ce qui a commencé comme un été brumeux et froid Crédit : w8media

Les plages sont bondées – le Royaume-Uni devant être plus chaud que les Bahamas Crédit : w8media

Les bookmakers ont réduit les chances que ce mois-ci soit le mois de juillet le plus chaud jamais enregistré.

Ladbrokes a réduit les cotes de 6/4 à seulement 5/4.

Le porte-parole Alex Apati a déclaré: « Il est temps de sortir les serviettes de plage et la crème solaire, avec quelques jours potentiellement record sur les cartes. »

Mais les chefs de la santé ont averti les Britanniques de rester en sécurité pendant la canicule.

Une alerte est en place jusqu’à mardi, les patrons de Public Health England exhortant les chercheurs de soleil à boire beaucoup d’eau et à rester à l’abri du soleil entre 11h et 15h.

Et la « journée de la liberté » tant attendue du Royaume-Uni sera magnifique alors que les restrictions de Covid seront enfin levées.

La distanciation sociale prendra fin, tandis que les clubs rouvriront demain à minuit et étayer le bar avec des amis fait son retour.

Pendant ce temps, les vacances sans quarantaine reviendront pour les Britanniques à double piqûre.

Cependant, les pauses ensoleillées sont chaotiques car les voyageurs en provenance de France doivent s’isoler et Ibiza, Minorque et Majorque sont transférées sur la liste orange.

Cela signifie que le temps magnifique de ce week-end sera d’autant plus le bienvenu pour les Britanniques désespérés de profiter d’une pause.

Il y aura du chaos sur les routes alors que les adorateurs du soleil frapperont le sable Crédit : w8media

Mais alors que des millions d’entre nous sont heureux de simplement se prélasser, des familles plus actives parcourent les Brecon Beacons Crédit : Alamy

Des parkings ont été percutés à Durdle Door dans le Dorset hier Crédit : ©Graham Hunt