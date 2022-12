Météo au Royaume-Uni: les Britanniques se préparent au vent et à la pluie le soir du Nouvel An, alors que les prévisionnistes avertissent des conditions de conduite difficiles

La Grande-Bretagne se prépare au vent et à la pluie le soir du Nouvel An alors que les prévisionnistes avertissent des conditions de conduite difficiles.

Les températures resteront douces dans la majeure partie du Royaume-Uni, mais des averses venteuses devraient frapper la majeure partie de l’Angleterre et du Pays de Galles après Noël, a déclaré le Met Office.

Les Britanniques affronteront le vent et la pluie le soir du Nouvel An. Photo prise à Londres la semaine dernière Crédit : LNP

Et des rafales allant jusqu’à 40 miles par heure ainsi que des précipitations pourraient freiner les célébrations du nouvel an samedi.

Les conducteurs qui planifient des voyages au cours des prochains jours ont été invités à vérifier toute mise à jour des avertissements météorologiques, car les conditions devraient rester “incertaines”, selon les météorologues.

Le prévisionniste du Met Office, Greg Dewhurst, a déclaré: “Il peut y avoir de fortes pluies, donc des conditions de conduite difficiles à travers l’Angleterre et le Pays de Galles sur des terrains plus élevés.

“Les routes transpennines pourraient rencontrer des conditions de conduite difficiles, par exemple.

“Il y aura des averses venteuses jeudi, donc difficile si vous êtes pris dans une averse car cela réduit la visibilité.”

M. Dewhurst a ajouté: “Cela va rester instable à travers le Royaume-Uni pour le reste de l’année.

“Dans la nouvelle année, nous allons voir des épidémies de pluie et des vents plus forts aussi. Il y aura de la pluie se déplaçant vers l’est aujourd’hui et de la neige tombera sur certaines parties de l’Ecosse.

“Le thème principal est qu’il est plutôt doux pour beaucoup.

“Le meilleur message est que partout s’attendent à de fortes pluies tout au long du week-end et à des vents plus forts.”

Des avertissements jaunes pour la glace sont en place dans la majeure partie de l’Écosse mardi et mercredi, avec des perturbations de voyage probables car certaines routes et voies ferrées seront affectées par les conditions météorologiques.

Un avertissement jaune de pluie couvrant certaines parties du sud-ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles, y compris Plymouth et Cardiff, entre également en vigueur à partir de 2 heures du matin mercredi, jusqu’à 15 heures.

Mercredi devrait être doux en Angleterre et au Pays de Galles avec des maximums de 12 ° C, et peut-être de 7 ° C en Écosse et en Irlande du Nord, avant que les températures ne deviennent plus froides pour la majeure partie du Royaume-Uni.

Des conditions douces sont attendues pour la majeure partie de l’Angleterre et du Pays de Galles vendredi et les températures pourraient atteindre 13 ° C dans l’extrême sud tandis que l’Écosse et l’Irlande du Nord pourraient atteindre 8 ° C.

Des conditions similaires sont possibles pour le réveillon du Nouvel An, avec des fêtards dans le sud potentiellement confrontés à 11-12C alors qu’ils peuvent atteindre 5-8C dans le nord.

Le Met Office a également émis un avertissement de voyage avec des alertes de neige et de glace couvrant la moitié du Royaume-Uni.

Les Britanniques se préparent à un temps glacial dans les prochains jours avec des températures glaciales tourbillonnant de l’autre côté de l’Atlantique.

Des avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace en Écosse sont en place ainsi que dans certaines parties du nord et de l’ouest de l’Angleterre.

Et le Met Office a averti que les “averses hivernales” auront continué pendant la nuit entraînant un risque de verglas sur les surfaces.