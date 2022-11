Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques se préparent au chaos des navetteurs et aux pannes d’électricité alors que la pluie et le vent battent la nation

Les BRITS se préparent au chaos des navetteurs et aux coupures de courant alors que le Royaume-Uni devrait être battu par des vents violents.

Une alerte météo jaune pour la pluie et le vent a été mise en place par le Met Office pour certaines parties du pays.

De fortes pluies devraient frapper le Royaume-Uni aujourd’hui Crédit : LNP

Inondations importantes sur la route côtière à Bridport dans le Dorset hier Crédit : ©Graham Hunt

Les vents violents et la pluie pourraient affecter les services et voir les arbres tomber

Il couvre des parties du sud-est et une partie du Pays de Galles – et les prévisionnistes avertissent que les Britanniques devraient se préparer à la tempête.

Pendant ce temps, l’est de l’Irlande du Nord a également été frappé d’un avertissement de pluie jaune.

Selon le Met Office, les services de bus et de train seront probablement affectés, les temps de trajet étant plus longs.

Entre-temps, des retards dans les transports routiers, ferroviaires, aériens et par ferry sont probables.

Enfin, une perte de puissance à court terme et d’autres services est possible, et il est également possible que des branches d’arbres tombent.

L’avertissement est en place de 3h00 mercredi à 8h00 jeudi matin.

Au pire, plus de 5 mm par heure devraient tomber sur le sud-est et les Midlands aujourd’hui.

Cette bande orageuse serait renforcée par une couverture de pluie plus légère, qui couvrira de grandes parties du pays sous la bruine cet après-midi.

L’Agence pour l’environnement a émis 116 alertes d’inondation et sept avertissements d’inondation, avec des inondations prévues autour d’un certain nombre de rivières, notamment l’Alne dans le Warwickshire, l’Axe dans le Devon et le Wreake dans le Leicestershire.