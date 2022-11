Météo au Royaume-Uni: les Britanniques se préparent à une semaine d’averses alors que le Met Office émet un avertissement «sévère» pour les inondations et les coups de vent de 65 mph

BRITS peut s’attendre à des averses toute la semaine alors que le Met Office émet un avertissement météo jaune pour les inondations et les coups de vent atteignant des vitesses de 65 mph.

Il fait suite à des orages torrentiels qui ont vu tomber une pluie massive de 28 mm dans certaines régions la nuit dernière.

De nombreuses routes de l’Essex sont restées inondées lundi matin Crédit : Stephen Huntley/HVC

Londres a subi de fortes pluies dimanche 1 crédit

Les automobilistes aux prises avec les inondations à Hornchurch, Londres Crédit : ROB WELHAM / McLELLAN

Le Met Office a mis en place un avertissement jusqu’à 10 heures aujourd’hui qui couvre une zone s’étendant de Chichester dans le West Sussex à Canterbury dans le Kent.

Les météorologues disent qu’un certain nombre de maisons et d’entreprises pourraient être touchées par un déluge et que les transports publics pourraient à nouveau être touchés.

Certaines parties de Londres ont subi des inondations, notamment la station de métro Dagenham Heathway, qui a dû fermer temporairement.

Dans une prévision pour la semaine à venir, les experts météorologiques ont déclaré que de fortes pluies domineraient les perspectives pour la semaine de travail.

Les Britanniques peuvent s’attendre à un lundi venteux et plutôt nuageux pour de nombreuses régions avec des averses éparses et aussi des périodes de pluie plus longues dans l’ouest.

Ce sera le temps le plus sec et le plus lumineux à l’est.

L’Agence pour l’environnement a mis en place quatre avertissements d’inondation et 39 alertes d’inondation, principalement dans le sud-est de l’Angleterre.

Ce soir, une bande de fortes pluies et de vents très rafaux affecteront les secteurs de l’ouest au cours de la soirée, diminuant à mesure qu’ils se déplaceront vers l’est au cours de la nuit.

Des sorts clairs et des averses venteuses se succèdent dans l’ouest.

Le prévisionniste du Met Office, Simon Partridge, a déclaré: «Nous nous attendons à voir 15 à 25 mm de pluie, mais cela est principalement associé à de fortes averses.

“Il s’agit donc en grande partie de couvrir le potentiel de conditions de conduite très délicates ce matin, étant évidemment le lundi matin, donc l’un des plus occupés.”

Le Met Office a ajouté que les vents du sud-ouest se renforceront tout au long de la journée, en particulier dans l’après-midi et le soir, lorsque des coups de vent sont possibles sur les côtes de la mer Celtique et de la mer d’Irlande.

Les rafales pourraient atteindre jusqu’à 65 mph, les vents les plus forts se déplaçant ensuite vers l’est dans le sud et l’ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles, ainsi que dans le sud-ouest de l’Écosse.

Demain sera une journée pluvieuse pour la plupart, avec quelques averses orageuses sur la côte ouest du Pays de Galles et de l’Angleterre.

Entre les averses, il y aura beaucoup de périodes ensoleillées à travers l’Angleterre et le Pays de Galles.

Les parties occidentales verront le pire du vent et de la pluie et pourraient même parfois avoir du tonnerre.

L’Irlande verra une journée belle et lumineuse, avec de larges zones échappant aux averses.

Mercredi sera une image plus stable pour la majeure partie du Royaume-Uni, avec des vitesses de vent plus faibles et moins d’averses pour la plupart.

Beaucoup de soleil à l’est, tandis que l’ouest voit des averses principalement légères bien que celles-ci puissent parfois devenir fortes.

Il y aura de la pluie pour les régions du nord-ouest jeudi et vendredi, plus sèche plus au sud et à l’est; devenant très doux et venteux.

Malgré les averses torrentielles, beaucoup verront des nuages ​​variables et même quelques éclaircies vers la fin de la semaine.

Le Met Office prévoit qu’une division nord-ouest-sud-est est susceptible de se développer au cours du week-end, apportant des conditions instables au nord-ouest et un temps plus doux et clair dans les régions du sud.

Une femme saute sur une flaque d’eau sur Putney High Street, au sud-ouest de Londres Crédit : LNP

Un couple dans une voiture vintage à toit ouvert a été trempé alors qu’ils se promenaient dans la capitale samedi soir Crédit : LNP

Une femme marche droit dans une flaque d’eau à un passage à niveau à Putney dimanche matin Crédit : LNP

Les drains se sont déformés sous la pluie alors que les inondations ont provoqué d’énormes flaques d’eau, mais cela n’a pas empêché les habitants de Wimbledon, dans le sud-ouest de Londres, de s’émerveiller devant les feux d’artifice Crédit : Alamy

Les routes ont été inondées et ont provoqué le chaos des voyages alors que les averses ont provoqué une pluie massive de 28 mm dans certaines régions Crédit : LNP