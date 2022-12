Météo au Royaume-Uni: les Britanniques se préparent à une autre journée glaciale alors que le mercure plonge à -15 ° C pendant la nuit et que le brouillard glacé provoque le chaos des voyages

Les BRITS se préparent à une nouvelle journée glaciale après que les températures aient chuté à -15°C pendant la nuit.

Le brouillard glacé a déjà commencé à descendre sur le pays, provoquant le chaos des voyages dans tout le pays – avec des routes fermées, des trains annulés et des vols supprimés.

Un coureur s’est préparé au froid pour un jogging tôt le matin Crédit : LNP

Un train du sud-est traverse Ashford dans le Kent alors que les services ferroviaires restent perturbés par le temps glacial Crédit : PA

Les avertissements météorologiques jaunes pour la neige et la glace resteront en place jusqu’à mardi alors que la neige gèle le pays

Les Britanniques ont été forcés de s’enfermer pendant la nuit alors qu’un gel profond de -15 ° C s’installait.

Lundi a été une journée de retards, d’annulations et de perturbations générales pour une grande partie du pays après le premier déversement décent de neige cette saison.

Des dizaines de services ferroviaires ont été annulés et les conducteurs qui se sont rendus sur les routes britanniques ont dû faire face à des conditions d’embouteillage.

Les routes de l’est et du sud-est de l’Angleterre ont été parmi les plus touchées par la neige.

Les prévisionnistes du Met Office ont émis plusieurs avertissements météorologiques jaunes pour la neige, la glace et le brouillard à travers la Grande-Bretagne du lundi au jeudi.

Et aujourd’hui pourrait apporter le pire du mauvais temps alors qu’une bande de neige et de glace devrait traverser l’Écosse, déclenchant un avertissement météo jaune.

La neige et le grésil se poursuivront dans le nord et l’est, tandis que le reste du pays connaîtra du gel et du brouillard verglaçant.

Braemar dans l’Aberdeenshire, en Écosse, a enregistré la température la plus froide du Royaume-Uni à -15,6 ° C dimanche soir – la nuit la plus froide de l’année jusqu’à présent.

Et ce soir, la ville écossaise de Glendoll Lodge a atteint un -15 effrayant.

La nuit dernière, les propriétaires se sont vu promettre 4 £ par kilowattheure pour éteindre leurs appareils dans le cadre du “service de flexibilité de la demande”.

Les entreprises énergétiques ont payé les clients pour qu’ils réduisent leur consommation d’énergie pendant la période de surtension de 17h à 19h, sous la marque “Peak Save”.

L’opérateur des systèmes électriques a organisé hier son cinquième essai du programme, un événement qui était auparavant prévu et auquel les Britanniques ne pourront pas participer s’ils ne se sont pas déjà inscrits.

British Gas, Octopus Energy et Ovo Energy ont tous confirmé qu’ils participeraient à l’essai pilote.

La vague de froid devrait également se poursuivre la semaine prochaine, a averti le Met Office.

Les automobilistes étaient bloqués dans la circulation sur la M25 lundi alors que la neige entraînait des retards de près de trois heures, a déclaré un automobiliste.

Les autres routes avec de longs retards comprennent les M11, M2, A21, A27 et A249, selon les autoroutes nationales.

National Highways a déclaré que l’A1 (M) en direction nord est fermée entre J7 et J8 après qu’un poids lourd a pris feu, provoquant encore plus de carnage.

Darren Clark – responsable de la résilience aux intempéries chez National Highways – a déclaré que les graviers seraient là pour garder les autoroutes et les principales routes A ouvertes.

Un panneau avertissant les gens de rester hors de la glace à Verulamium Park Lake, St Albans Crédit : LNP

Un conducteur pousse sa Mercedes hors de la neige sur une route de la M25 près d’Enfield, au nord de Londres Crédit : Stephen Huntley/HVC

Il a déclaré: “National Highways s’engage à traiter chaque route qui doit être traitée – chaque fois que cela est nécessaire.”

La police a également signalé une augmentation de 200% des 999 appels la nuit dernière pendant le “mauvais temps”, les voyant envoyer un rappel d’urgence.

La police d’Essex a écrit: “S’il ne s’agit pas d’une urgence et que l’incident dont vous souhaitez nous parler ne se produit pas en ce moment, veuillez ne pas appeler le 999.

“Au lieu de cela, vous pouvez le signaler en ligne ou nous appeler au 101.”

Cela survient alors qu’un propriétaire a été contraint de disposer des matelas après que 40 personnes, y compris des bébés et des enfants, ont dû abandonner leur voiture.

Le Dr Alexandra Loske faisait partie de ceux qui s’abritaient au Bear Inn près de Burwash, dans l’East Sussex, déclarant à la BBC que la neige était “biblique”.

Mais la gérante du pub, Pauline Wilson, 38 ans, a déclaré que l’atmosphère était fantastique alors que les invités buvaient du chocolat chaud et avalaient des cochons dans des couvertures.

Lundi, l’aéroport de Londres Gatwick a déclaré que les vols étaient opérationnels et que l’aéroport reste ouvert malgré le temps glacial entraînant des retards et des annulations.

L’aéroport de Londres Stansted dit qu’il reste “entièrement ouvert et opérationnel” mais demande aux passagers de contacter les compagnies aériennes pour plus d’informations sur les vols.

Des passagers d’Emirates à l’aéroport de Gatwick ont ​​​​été retrouvés en train de dormir dans les couloirs tôt lundi après l’annulation de vols en raison de la neige.

Les écoles sont également obligées de fermer en raison du temps glacial – découvrez si vos enfants sont concernés ici.

Le météorologue en chef du Met Office, Steve Willington, a déclaré plus tôt: «Il reste froid avec des températures diurnes ne restant que quelques degrés au-dessus du point de congélation dans de nombreux endroits au cours des prochains jours.

“Les températures nocturnes chutent à -10 ° C ou moins dans des endroits isolés.

“Bien qu’en dessous de la moyenne, ces températures ne sont pas si inhabituelles pour cette période de l’année.

«Il y a toujours un risque que nous puissions voir du brouillard verglaçant dans des endroits, en particulier le sud de l’Angleterre, en particulier les dimanches et lundis matins.

“Et il y a aussi un petit risque qu’une bande de grésil ou de neige se déplace dans l’extrême sud-est dimanche.

“Si cela se produit, cela pourrait potentiellement entraîner des perturbations, en particulier à l’heure de pointe du lundi.”

L’UKHSA conseille aux gens de faire attention aux amis et à la famille qui sont vulnérables au froid et de s’assurer qu’ils ont accès à des aliments et des boissons chauds.

Bien qu’inférieures à la moyenne, ces températures ne sont pas si inhabituelles pour cette période de l’année. Steve Willington

Il a souligné que les gens devraient maintenir des températures intérieures d’au moins 18 ° C.

Le Dr Agostinho Sousa, consultant en médecine de santé publique à l’UKHSA, a déclaré: “Le temps froid peut avoir de graves conséquences pour la santé et les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies cardiaques ou pulmonaires peuvent être particulièrement à risque.

“Si vous avez une condition médicale préexistante, vous devez chauffer votre maison à une température confortable pour vous.

“Dans les pièces que vous utilisez le plus, comme le salon ou la chambre, essayez de les chauffer à au moins 18 °C si vous le pouvez.

“Gardez les fenêtres de votre chambre fermées la nuit. Porter plusieurs couches de vêtements vous gardera plus chaud qu’une couche plus épaisse.”

Les navetteurs attendent le tube dans la neige à Leytonstone, dans l’est de Londres, alors que la neige provoque un carnage à travers le pays Crédit : Jeff Moore

Des passagers du vol Emirates à l’aéroport de Gatwick ont ​​​​été retrouvés en train de dormir dans les couloirs lundi matin après l’annulation de vols en raison de la neige Crédit : Twitter/Joanita Britto

Un homme tire un toboggan alors que le temps froid continue à Hertford Crédit : Reuters

Une voiture endommagée avec des airbags usagés est abandonnée au-dessus d’Eastbourne près de Beachy Head, East Sussex, lundi matin

Les pistes ont été fermées à l’aéroport de Gatwick pendant la nuit en raison de la météo

Les personnes à la recherche d’un lac gelé à Richmond Park dans le sud-ouest de Londres Crédit : PA

Une fille charge une colline couverte de neige sur un traîneau à Greenwich Park dans le sud-est de Londres Crédit : LNP

Un utilisateur de Twitter a déclaré qu’il était resté coincé pendant 2,5 heures entre les jonctions 26 et 25 en direction nord de la M25 lundi matin Crédit : Twitter