Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques se préparent à la NEIGE avec des avertissements pour le chaos des navetteurs sur les routes

Les BRITS sont avertis de se préparer à la neige alors que des avertissements sont émis aux navetteurs.

Les conditions hivernales glaciales pourraient frapper dès la semaine prochaine alors que les températures chutent à -1 ° C.

Gritters sur la route dans le West Yorkshire Crédit : Alamy

Conditions d’enneigement à Coventry Crédit : Alamy

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour la neige Crédit : Bureau MET

Les navetteurs ont été avertis des conditions de voyage potentiellement enneigées Crédit : Alamy

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour la neige dans la majorité du nord de l’Écosse.

Avec 10 cm de neige et des vents forts soufflant vers le nord, des conditions de blizzard sont prévues.

Le service météorologique a mis en place l’alerte pour la semaine prochaine.

Il sera actif du mardi minuit jusqu’au mercredi 23h59.

Les températures chuteront également dans les points négatifs à mesure que le gel nocturne et les vents froids s’installeront.

Un impact sur les services est probable.

Des précautions supplémentaires doivent être prises lors de vos déplacements car certaines routes et voies ferrées pourraient être affectées.

Les navetteurs sont avertis de s’attendre à des trajets plus longs dans la journée.

Il est conseillé à toute personne prévoyant de faire du vélo dans la neige de prendre d’autres moyens de transport si possible.

Sinon, ils sont invités à porter des vêtements à haute visibilité, à utiliser une lumière clignotante vive et à rouler plus lentement pour éviter les accidents sur la glace.

Le Met Office a déclaré: “Il y a une confiance raisonnable que les températures resteront inférieures à la moyenne, et il semble qu’il fasse encore plus froid à partir de mercredi.

“Les averses tomberont de plus en plus sous forme de neige dans le nord, même à des niveaux inférieurs parfois avec des accumulations notables sur les montagnes écossaises.”

Cela survient après qu’une épaisse couche de brouillard s’est glissée à travers l’Angleterre cette semaine.

Les navetteurs se sont réveillés avec des conditions glaciales de 0 ° C et un épais brouillard dans les régions du sud et du centre.

Devon couvert de neige Crédit : Alamy