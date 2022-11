Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques se préparent à la misère des voyages alors que la pluie frappe le pays et forme le personnel à la grève

Les BRITS sont prêts à tremper car la pluie frappera le pays au cours du week-end – avec des grèves de train qui devraient encore freiner les esprits.

Les orages devraient provoquer le chaos vendredi matin avec des pluies torrentielles et des vents hurlants qui devraient continuer à frapper la Grande-Bretagne samedi.

Les conducteurs bravent la conduite sur une route inondée à Bournemouth Crédit : BNPS

Une femme saute par-dessus une grande flaque d’eau de pluie dans le nord de Londres Crédit : LNP

Les employés de la ville de London Bridge bravent le froid et la pluie après la tempête Claudio Crédit : LNP

Le Met Office a émis un avertissement jaune d’orage pour le sud-est jusqu’à 6 heures du matin vendredi.

Cela signifie que des inondations sont probables ainsi que des dommages à certains bâtiments et structures dus à la foudre, aux retards de transport et aux coupures de courant.

Les Britanniques devraient se préparer à plus de chaos dans les voyages, car le temps sauvage entraînera des perturbations et des retards dans les services de train tout au long de la matinée.

Les éclaboussures et les inondations sur les routes augmenteront les temps de trajet pour se rendre au travail, les maisons et les entreprises risquant de subir de graves dégâts des eaux.

Certaines parties du pays verront ensuite de nouvelles précipitations au cours de la journée de vendredi, qui commenceront froides et glaciales, avant des averses plus fortes et plus répandues au cours du week-end.

Et de nombreuses régions devraient être fouettées par la pluie au cours du week-end alors que les températures se refroidissent – ​​avec des grèves de train samedi qui devraient apporter plus de misère dans les voyages.

Aidan McGivern, du Met Office, a déclaré: “Dans le reste du Royaume-Uni, une crête de haute pression se construit, les isobares s’ouvrent et donc des vents plus légers, un ciel dégagé et des températures en baisse.

“Quelques plaques de brouillard et de brouillard en premier lieu par endroits, mais aussi des températures basses, des chiffres simples bas et dans certaines régions, une touche de givre pourrait descendre jusqu’à moins 3 ° C dans les parties abritées du nord du Royaume-Uni.

“Encore quelques averses dans les franges ouest et des averses qui tarderont à se dissiper dans le coin sud-est où il pourrait y avoir de fortes pluies jusqu’en milieu de matinée.

“Finalement, il y a un ciel clair puis bleu pour beaucoup, sauf pour l’ouest, et plus particulièrement le nord-ouest, et les côtes exposées où il y aura d’autres averses, pas aussi animées que nous l’avons vu parfois au cours de la la semaine.”

Il a déclaré que les températures resteront inférieures à celles récemment observées au cours de la journée, avant que des bandes de pluie ne se déplacent de l’ouest samedi.

Le site Web du Met Office a déclaré: “La pluie s’est propagée vers l’est samedi, après un début froid dans l’est.

“La pluie s’est ensuite attardée dans le sud-est de l’Angleterre dimanche; soleil et averses, localement fortes, ailleurs.”

Un promeneur de chiens sur la plage se fait battre par les vents forts en rafales alors que la mer agitée s’écrase à West Bay dans le Dorset Crédit : ©Graham Hunt

Une BMW blanche en panne dans les eaux de crue à Aylesford, Kent Crédit : LNP