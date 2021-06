Météo au Royaume-Uni – Les Britanniques se prélasseront dans des températures maximales de 22 ° C avant que la chaleur estivale ne disparaisse à nouveau avec des averses et du vent sur le chemin

BRITS se prélassera dans des maximales de 22C mercredi – avant que la chaleur estivale ne disparaisse ENCORE avec plus d’averses et de vent sur le chemin.

Le nord « sera à nouveau sec avec un ensoleillement raisonnable », précise un prévisionniste.

Les Britanniques ont profité d’un temps doux dans les parcs Crédit: News Group Newspapers Ltd

Les jours d’ouverture de Wimbledon ont également été un échec Crédit : Reuters

Somerset a été submergé par les eaux de crue après des pluies torrentielles Crédit : ©Graham Hunt

Pas trop de pluie mercredi à midi, selon le Met Office

La météo à 7h le mercredi Crédit : MET OFFICE

Les fans de tennis devraient profiter d’un après-midi plus sec pour le troisième jour de Wimbledon après un début de tournoi détrempé.

On s’attend à ce que des pluies matinales ce mercredi s’éclaircissent d’ici l’heure du déjeuner, avec des températures culminant à 18 ° C à Londres.

Les averses des deux premières journées de championnat ont vu des matchs interrompus ou annulés.

Becky Mitchell, une météorologue du Met Office, a déclaré: « Il y aura un début gris et nuageux à Wimbledon, avec une légère bruine inégale et une pluie intermittente jusqu’à l’heure du déjeuner.

« Ce sera sec dans l’après-midi, avec un ensoleillement croissant. »

Il fera chaud mercredi Crédit : Ventusky

Le Met Office a déclaré mercredi que les Britanniques devaient s’attendre à des températures chaudes et à « du soleil dans de nombreux endroits ».

Mais « quelques fortes averses se développent à travers le Pays de Galles et le sud-ouest de l’Angleterre.

« L’est et le sud-est de l’Angleterre restent plus nuageux et plus frais, avec des averses matinales s’atténuant et un ciel plus lumineux se développant lentement pour certains. »

Il a ajouté que tôt le matin, il y aura « de l’humidité et de la bruine dans certaines régions de l’est pour commencer mercredi matin.

« Ailleurs, il y aura des nuages ​​bas au début, mais sinon en grande partie sec avec un peu de soleil. »

Le Weather Outlook a déclaré qu’il y aurait des épisodes de pluie inégaux dans les comtés du sud et du centre.

Mais au nord, il sera à nouveau sec.

« La quantité de nuages ​​varie, mais il devrait y avoir une quantité raisonnable de périodes ensoleillées. Plutôt frais à l’est, mais plus chaud à l’ouest », a-t-il ajouté.

Prévisions à trois jours

Les fans anglais ont bu et soutenu leur équipe, qu’il pleuve ou qu’il vente Crédit : David Cliff / Story Picture Agency

Les personnes souffrant du rhume des foins devront également être en alerte car les niveaux de pollen devraient être élevés.

Le mercure devrait grimper à 21°C jeudi, alors qu’il y aura 20% de chances d’averses.

Jeudi, vendredi et samedi, les niveaux de pollen seront très élevés.

Les spectateurs devront également penser à emporter leur crème solaire car les niveaux d’UV seront élevés.

Ailleurs au Royaume-Uni, le Met Office a déclaré qu’il y aurait une division est/ouest, l’est connaissant des conditions plus nuageuses et plus fraîches et l’ouest bénéficiant de températures plus élevées cette semaine.

L’ouest du Pays de Galles pourrait voir des températures de 24°C en milieu de semaine, tandis que certaines parties de l’Irlande du Nord pourraient atteindre 23°C.

Cependant, tout temps sec à Wimbledon sera probablement de courte durée.

Les prévisionnistes prévoient des averses vendredi, la pluie s’aggravant samedi.

Mais des pluies torrentielles ont déjà provoqué des crues éclair dans le Somerset Crédit : ©Graham Hunt

Les spectateurs de Wimbledon abrités sous des parasols Crédit : Reuters

Le Met Office a émis des avertissements jaunes dans le sud pour lundi et mardi Crédit : gavin rodgers/pixel8000

Des abris d’urgence ont été mis en place à Chard, Somerset Crédit : ©Graham Hunt

L’Agence pour l’environnement ne montre que trois alertes d’inondation en place, couvrant Eastern Yar, la rivière Kennet et ses affluents de Berwick Bassett jusqu’à Newbury et les rivières de l’île de Sheppey.

Le Met Office avait émis lundi et mardi une alerte jaune pour les orages, une bande de pluie torrentielle et de nouvelles inondations pour submerger le sud de l’Angleterre.

Des crues éclair ont laissé une traînée de destruction dans le Somerset lundi soir, endommageant des maisons, bloquant des routes et laissant plusieurs voitures bloquées.

Après que des pluies torrentielles orageuses aient piqué Chard dans le Somerset, des abris d’urgence ont été mis en place pour aider les résidents les plus touchés, car certains ont été photographiés en train de pelleter les eaux de crue de leurs portes.

Le maire de la ville, Jason Baker, a posté sur Facebook : « Si vous avez besoin d’un abri ou d’une boisson chaude, rendez-vous au Guildhall, nous coordonnerons l’aide et le soutien autant que possible.

Les services d’urgence ont confirmé que plusieurs routes avaient été fermées en raison de l’averse chaotique, alors que les équipes travaillaient toute la nuit pour nettoyer les débris.

La locale Lilias Ahmeira a déclaré que sa maison près de Chard avait été gravement endommagée par l’eau qui « s’écoulait à travers ».

Des images étonnantes capturées semblent montrer qu’un éclair semble mettre le feu à un champ à Stourpaine, Dorset Crédit : BNPS

Un jour de pluie à Rye, East Sussex Crédit : Alamy

« Nous avions de l’eau à l’arrière et à l’avant – il y avait une rivière déchaînée de quatre ou cinq pieds qui passait.

« Ma maison est sur une ruelle avec une haie, donc l’eau s’est accumulée – puis avec le tarmac qui s’est retourné de la route, cela a créé une vague d’étrave.

« Nous avions des sacs de sable et l’eau coulait toujours à travers. Elle passait au-dessus des fenêtres, tout allait si vite.

« Nous sommes bloqués, je ne sais pas combien de temps il faudra des autoroutes pour arriver ici. Nous sommes vivants, nous allons bien, des choses pires se produisent en mer. »

Alors que le Royaume-Uni continue d’être frappé par un temps glacial, une propriétaire abasourdie, Katy Slater, a même réussi à enregistrer un éclair qui semble mettre le feu à un champ.

Les stewards ont couvert les courts de Wimbledon Crédit : Reuters

Le Met Office prévoit moins de pluie mercredi Crédit : PA

Le temps humide n’a pas empêché les Britanniques de sortir Crédit : Alamy

Il y a actuellement trois alertes d’inondation en place pour l’Angleterre Crédit : Alamy

Le temps devrait s’éclaircir vers la fin de la semaine Crédit : LNP

L’image époustouflante montrait que l’orage électrique traversait Stourpaine, dans le Dorset, et émettait une lueur orange lorsqu’il frappait le champ – qui heureusement s’est rapidement éteint.

Le mercure augmentera à nouveau mercredi et jeudi, avec un retour du soleil tant attendu.

Le meilleur du temps devrait rester dans le nord grâce à la haute pression qui le maintient principalement sec et stable.

Les choses devraient s’éclaircir vers le week-end dans le sud avec des éclaircies alors que les températures commencent à remonter à mesure que les poches de pluie se dispersent.

Le météorologue principal du Met Office, Steven Keates, a déclaré: « Pour le reste de la semaine, il semble que la haute pression va persister. »

Cela « influencera le temps sur une grande partie du nord et du centre de la Grande-Bretagne et de l’Irlande, mais le sud de l’Angleterre, et en particulier le sud-est, restera à risque de nouvelles averses.

« Avec un flux largement d’est, les côtes de la mer du Nord seront souvent plus fraîches et parfois plus nuageuses, avec le meilleur du soleil et de la chaleur dans l’ouest abrité », a-t-il ajouté.

Canicule de juillet

Juillet sera inauguré par des hautes pressions d’Europe occidentale et septentrionale.

Le ciel bleu sera entraîné par un courant-jet lent qui traversera le pays.

Et selon les prévisions à long terme de la BBC, une vague de chaleur pourrait frapper la majeure partie du pays le mois prochain.

Le diffuseur a déclaré: « Les modèles informatiques sont très enthousiastes à l’idée de développer un fort anticyclone à notre est au-dessus de l’Allemagne et en Scandinavie d’ici la mi-juillet.

L’Euro n’a pas été le seul tournoi sportif agité par la météo – car les premiers jours de Wimbledon ont également été un échec.

On craignait que des matchs cruciaux de SW19 ne soient retardés, reportés ou transférés sur des courts avec un toit.

Le personnel a été photographié couvrant les courts en prévision du temps humide.