Météo au Royaume-Uni: les Britanniques se prélasseront à nouveau sous le soleil de 30 ° C aujourd’hui, mais les orages gâcheront le plaisir de certains, prévient le Met Office

Les BRITS devraient se prélasser à nouveau sous le soleil de 30 ° C aujourd’hui – mais d’autres orages gâcheront la fête pour certains.

Hier a vu la journée la plus chaude jamais enregistrée cette année – alors que les Britanniques remplissaient les plages et les parcs à travers le pays pour absorber la chaleur estivale – avec des températures atteignant 32,2 ° C.

On s’attend à la même chose tout au long de la journée – bien que davantage de nuages ​​planent – avec des températures maximales de 32 ° C, selon le Met Office.

Les amateurs de soleil à travers le pays sont à nouveau susceptibles d’allumer leurs barbecues et de prendre le soleil dans des endroits du pays.

Cependant, un autre avertissement jaune a été déployé pour les orages de midi à 21 heures pour le Pays de Galles, l’Irlande du Nord et la majeure partie de l’ouest et du centre de l’Angleterre et de l’Écosse – menaçant de nouvelles inondations.

Les conditions sont dues à un «panache ibérique» – une masse d’air très chaud voyageant vers le nord depuis l’Espagne qui a également déclenché un risque d’averses.

Cela vient après que le Met Office ait prévu jusqu’à 100 mm de pluie samedi soir – l’équivalent d’un mois de pluie – mais le plus enregistré était de 21,8 mm à Billinge Hill, Merseyside.

De fortes pluies et de la grêle se sont abattues samedi soir sur le nord-ouest alors qu’un avertissement orange pour les orages a été émis.

Dans le Worcestershire, une route a dû être fermée après qu’un arbre est tombé et a entraîné une ligne électrique avec lui.

Le Centre des opérations et des communications de West Mercia a tweeté disant que la flotte A4133 Holt avait été fermée samedi soir après la chute de l’arbre à la suite de fortes pluies.

Ailleurs, la finale de la Coupe Charlotte Edwards entre les Southern Vipers et les Blaze a été suspendue samedi soir à la suite de fortes pluies à Worcester, le jeu devant reprendre à New Road le jour de la réserve dimanche.

Le météorologue en chef du Met Office, Frank Saunders, a déclaré: « Alors que la chaleur monte du sud, des averses orageuses se développeront jusqu’à samedi après-midi.

« Bien que tout le monde dans la zone d’avertissement ne verra pas les averses les plus fortes, ou même la moindre pluie, certaines apporteront de fortes averses orageuses.

« Avec des averses intenses, il y a un risque d’inondation des eaux de surface qui pourrait causer des perturbations.

« Dimanche verra à nouveau 30C (86F) dans certaines parties du sud du Royaume-Uni et le risque d’orages plus largement – ​​en particulier les régions de l’ouest et du centre. »

Plus de temps chaud est attendu la semaine prochaine, avec du tonnerre et des averses lundi – mais d’ici mardi, il est probable qu’il se calme.

La plupart du Royaume-Uni répondra aux critères de canicule la semaine prochaine, a ajouté le Met Office.

L’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a émis une alerte orange pour le temps chaud jusqu’à 9 heures du matin mardi dans les West Midlands, East Midlands, l’est de l’Angleterre, le sud-est et le sud-ouest.

Cela signifie que l’impact de la chaleur « sera probablement ressenti dans l’ensemble des services de santé… et dans l’ensemble de la population, pas seulement les plus vulnérables ».

Une alerte jaune supplémentaire – qui avertit d’une interruption potentielle des services en raison des conditions météorologiques, est en place pour les régions du nord-est, du nord-ouest et du Yorkshire et Humber en Angleterre, ainsi qu’à Londres.

Façons de rester en sécurité par temps chaud Voici les moyens par lesquels vous pouvez vous protéger et protéger les autres pendant les périodes de temps chaud : Vérifiez la famille, les amis et les voisins qui peuvent être plus à risque de tomber malade, et si vous êtes plus à risque, demandez-leur de faire de même pour vous

Connaître les symptômes de l’épuisement dû à la chaleur et du coup de chaleur et savoir quoi faire si vous ou quelqu’un d’autre en avez

Ne pas s’exposer au soleil aux heures les plus chaudes de la journée, entre 11h et 15h

Si vous allez faire une activité physique (par exemple faire de l’exercice ou promener le chien), prévoyez de le faire pendant les moments de la journée où il fait plus frais, comme le matin ou le soir.

Gardez votre maison au frais en fermant les fenêtres et les rideaux dans les pièces exposées au soleil

Si vous sortez, couvrez-vous avec des vêtements appropriés tels qu’un chapeau et des lunettes de soleil appropriés, recherchez l’ombre et appliquez régulièrement un écran solaire

Buvez beaucoup de liquides et limitez votre consommation d’alcool

