Météo au Royaume-Uni: les Britanniques se prélasseront à nouveau sous le soleil de 28 ° C aujourd’hui, mais certaines régions seront touchées par des orages demain

Les BRITS devraient se prélasser sous un soleil de 28 ° C aujourd’hui – mais certaines régions seront frappées par des orages demain.

Les températures devraient rester chaudes à travers le Royaume-Uni pour le reste de la semaine, mais le mercure devrait rester inférieur aux conditions étouffantes récentes.

Les baigneurs profitent du soleil à Bournemouth, Dorset hier – avec des températures qui devraient rester élevées aujourd'hui

Des inondations soudaines ont frappé Inverness lundi – et les orages pourraient revenir demain

Le Met Office a prévu des températures entre 20 et 20 pour une grande partie de l’Angleterre au cours des prochains jours.

Londres devrait atteindre un sommet de 28 °C mercredi, tandis que Manchester devrait atteindre un sommet de 27 °C.

Les températures pourraient également atteindre 28 ° C à Cardiff dans l’après-midi, alors qu’elles devraient être légèrement plus fraîches en Écosse, en Irlande et en Irlande du Nord.

Le porte-parole du Met Office, Stephen Dixon, a déclaré: « La chaleur devrait baisser légèrement dans les prochains jours.

« Londres ne répond peut-être pas aux critères de canicule, par exemple, mais il y a beaucoup de temps sec, beau et ensoleillé cette semaine avec des températures restant bien au-dessus de la moyenne.

« Dans le week-end, il devrait y avoir un temps assez sec, avec des températures restant chaudes pour beaucoup, mais aussi humides et chaudes pendant la nuit. »

Mais Stephen a prédit que certaines régions pourraient être frappées par des orages dès demain.

Il a déclaré: « Jeudi, il y a une chance que le tonnerre se déplace dans les régions occidentales de l’Irlande du Nord et se déplace peut-être plus à l’est dans certaines parties du Pays de Galles.

« Le risque d’averses persistera jusqu’à vendredi, mais jeudi et vendredi, il y aura encore beaucoup de temps sec, en particulier dans le sud-est. »

Cela survient après qu’une partie du Royaume-Uni s’étendant du nord-ouest au sud-est de l’Angleterre a dépassé le seuil d’une vague de chaleur.

La température a atteint 32,2 ° C à Chertsey, dans le Surrey, le samedi 10 juin, la plus élevée enregistrée jusqu’à présent cette année.

Porthmadog, au nord-ouest du Pays de Galles, a enregistré la température la plus élevée de mardi, à 30,8 ° C.

Selon le Met Office, une vague de chaleur est définie comme trois jours consécutifs avec des températures maximales quotidiennes atteignant ou dépassant le seuil de température de la vague de chaleur.

Le seuil varie dans chaque comté.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a prolongé l’avertissement de pollution atmosphérique élevée dans la capitale jusqu’à mercredi.