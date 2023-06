Météo au Royaume-Uni: les Britanniques se prélasseront à 33 ° C ce week-end avec une vague de chaleur sur les cartes, mais la division nord-sud signifie des orages pour certains

Une répartition météorologique NORD-Sud signifie que la moitié du pays bénéficiera d’une chaleur de 33 ° C ce week-end – tandis que d’autres combattront des orages.

Le Met Office prévoit que la pluie commencera à tomber pour ceux d’Écosse, d’Irlande du Nord, du nord-ouest de l’Angleterre et de certaines parties du nord du Pays de Galles plus tard dans la soirée.

La plage du Dorset était occupée par les amateurs de plage qui ont eu droit à un ciel bleu et à un soleil radieux hier Crédit : BNPS

Un orage au Royal Cheshire County Show 2023 près de Northwich, Cheshire 1 crédit

Ils disent que cela se poursuivra tout au long du week-end, avec de nouvelles bandes de pluie poussant dans le nord-ouest.

Cependant, une grande partie du sud, du centre et de l’est de l’Angleterre verra une augmentation progressive des températures tout au long du week-end.

Les températures dépasseront 30C par endroits et pourraient même atteindre 33C dans le sud-est.

Le météorologue en chef adjoint du Met Office, Chris Almond, a déclaré: «Après quelques averses orageuses dans le centre et l’est de l’Angleterre jeudi, le Royaume-Uni passe à un modèle météorologique plus typique tout au long du week-end, avec une haute pression au sud et l’influence d’une basse pression plus au nord. et à l’ouest, bien qu’avec un peu d’air très chaud ou chaud au sud et à l’est au début.

«Les critères officiels de canicule pourraient être remplis pour certaines parties du sud et de l’est de l’Angleterre, avec des températures plus susceptibles de culminer dans les 30 degrés dimanche dans le sud-est, mais même ailleurs, la température pourrait encore atteindre les 20 degrés.

« Les températures resteront probablement assez élevées pendant la nuit, il est donc important de faire attention à ceux qui pourraient être plus vulnérables à la chaleur. »

« C’est un contraste marqué avec ceux plus au nord-ouest, qui verront des périodes de pluie se déplacer de l’ouest tout au long du week-end.

«L’ouest de l’Écosse et l’Irlande du Nord sont susceptibles d’accumuler les totaux les plus élevés, avec peut-être plus de 40 mm tombant à certains endroits dans la nuit de samedi et dimanche avec quelques orages jetés dans le mélange, dans ce qui sera un week-end largement instable dans la région.

« Les températures devraient baisser au début de la semaine prochaine, de nombreuses régions se sentant un peu plus fraîches, même si les températures seront toujours supérieures à la moyenne à long terme. »