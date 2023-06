Météo au Royaume-Uni: les Britanniques se prélassent sous le soleil de 27 ° C aujourd’hui avant le week-end lourd avec des orages et des averses pour beaucoup

Les BRITS sont prêts à se prélasser sous un soleil de 27 ° C – avant un week-end lourd avec de la pluie pour beaucoup.

Les températures devraient rester élevées aujourd’hui, une grande partie de l’Écosse et de l’Angleterre bénéficiant d’une autre journée de soleil « magnifique ».

Lever du soleil aujourd’hui à Wimborne, Dorset – avec des Britanniques prêts à se prélasser sous le « glorieux » 27 soleil 1 crédit

Les fêtards profitent du temps chaud au festival de l’île de Wight hier Crédit : Getty

Le Met Office prédit que le mercure pourrait atteindre 27 ° C sur la côte sud et dans les Midlands.

Le prévisionniste Jonathon Vautrey a déclaré: « Les températures sous ce soleil réagiront, atteignant également des sommets de 27C, 28C possibles à quelques endroits également. »

Une brise de mer rafraîchissante se développera dans les zones côtières orientales, avec des bandes d’averses apportant un soulagement aux jardiniers inquiets du Pays de Galles et du sud-ouest de l’Angleterre.

Dans la nuit, les averses occidentales traverseront le nord-ouest de l’Angleterre et l’ouest de l’Écosse.

Le ciel à travers le Royaume-Uni sera devenu plus nuageux samedi matin – avec des températures tombant à des chiffres uniques dans certaines régions pendant la nuit.

Mais Jonathon a ajouté: « Enveloppé dans toutes ces averses et le nuage qui pousse vers l’ouest est beaucoup plus d’air humide.

« Cela va le rendre potentiellement assez lourd et collant une fois de plus alors que nous commençons samedi matin. »

Il y aura des pluies en Irlande du Nord et au Pays de Galles tout au long de samedi – avec même un risque d’éclairs et de gros grêlons lors d’averses courtes et intenses.

Ailleurs, le beau temps se poursuivra, le soleil brûlant à travers le nuage vaporeux de l’est de l’Angleterre et de l’Écosse.

Les températures seront toujours élevées dans une grande partie du pays, avec 25 ° C prévus pour les Midlands et 26 ° C pour Londres.

Mais en Irlande du Nord détrempée par la pluie, le mercure pourrait descendre à seulement 19°C.

L’humidité fera tourner et se retourner samedi soir, avant des orages dispersés dimanche.

Le nord de l’Angleterre et l’Écosse sont plus susceptibles de voir des tempêtes, mais il est peu probable qu’elles durent toute la journée.

Des tempêtes passagères peuvent également traverser la Manche de la France au sud-est de l’Angleterre.

Malgré les tempêtes, les températures pourraient atteindre 28 ° C à Birmingham, 27 ° C à Londres et 25 ° C dans une grande partie du pays.