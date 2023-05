Météo au Royaume-Uni: les Britanniques se prélassent sous le soleil de 20 ° C alors qu’ils passent une journée supplémentaire hors du bureau le lundi férié

Les BRITS sont prêts à se prélasser sous le soleil de 20 ° C aujourd’hui alors qu’ils profitent de la journée supplémentaire hors du bureau ce jour férié.

Le temps ensoleillé du long week-end se poursuit aujourd’hui alors que le soleil brille sur la majeure partie du Royaume-Uni.

Le soleil devrait se poursuivre avec 20 ° C prévu pour aujourd’hui dans de bonnes nouvelles pour les vacanciers, comme cette foule à Lulworth Cove, Dorset, hier Crédit : ©Graham Hunt

Un temps chaud est prévu pour la plupart des régions du Royaume-Uni, beaucoup fouettant leurs hauts pour se rafraîchir, comme cet homme hier à Brighton, Sussex Crédit : Getty

Certains peuvent profiter d’une glace pour combattre la chaleur, comme cette paire l’a fait hier à Southsea, Hampshire 1 crédit

Les températures devraient atteindre 20 ° C à Glasgow, en Écosse, cet après-midi, selon le Met Office.

Pendant ce temps, le reste du pays devrait connaître des pics chez les adolescents, avec 19 ° C dans la plupart des régions occidentales, y compris Portsmouth.

Cela survient après que les prévisionnistes ont prédit un week-end « beau et sec » en raison d’un « jet stream » et d’une zone de haute pression maintenant les conditions fixées.

Paul Gunderson, prévisionniste en chef au Met, a déclaré: « Le jet stream situé au nord du Royaume-Uni tient à distance les systèmes météorologiques instables et permet à la haute pression de dominer, apportant du beau temps à la grande majorité du Royaume-Uni.

« La position actuelle de la haute pression signifie que nous verrons un flux d’air vers l’ouest au-dessus du Royaume-Uni, une direction plus froide que si l’air était amené du sud, et des régions comme l’Espagne ou l’Afrique.

« Par conséquent, nous ne sommes pas susceptibles d’atteindre des conditions de canicule, mais les températures seront toujours chaudes atteignant les 20 ° C pour beaucoup, en particulier dans le sud-ouest et le sud du Pays de Galles. »

Les climats d’hier atteignent 24,3 ° C alors que les Britanniques affluent vers la plage pour profiter du soleil.

Pendant ce temps, les conducteurs ont reçu un avertissement après qu’une paire de lunettes de soleil a provoqué un incendie de voiture, faisant fondre un trou béant dans le pare-brise d’un véhicule en réfléchissant les rayons du soleil.

Cependant, le Met s’attend à une période plus fraîche dans les prochains jours.

Les prévisions de ce soir prédisent: « La plupart des régions sèchent avec un ciel clair, bien que l’extrême nord reste nuageux et l’est de l’Angleterre voit les nuages ​​se déplacer.

« Froid, avec une touche de givre dans les endroits sujets. »

Demain devrait voir plus de nuages, gardant de nombreuses zones « fraîches », tandis que plus tard dans la semaine, il y aura probablement « des températures élevées à l’ouest » mais un temps plus frais dans les parties orientales en raison d’une « brise au large de la mer du Nord ».

Cela vient après que les Britanniques ont afflué sur les plages hier, comme cette foule à Bournemouth, Dorset, au milieu de 24,3 ° C Crédit : BNPS

Les amateurs de soleil se sont rendus sur le sable et les parcs locaux pour parfaire leur bronzage, comme ce duo à Victoria Park, Londres, hier 1 crédit